Nieuwe releasedatum van Gossip Girl reboot, cast en hoe te kijken

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Hey daar Upper East Siders, Gossip Girl hier. Als je had gedacht dat ik je zou verlaten om verder te gaan met je leven, dan had je het mis. Het is misschien negen jaar geleden dat ik ben gestopt met het ontrafelen van de schandalige levens van Serena Van der Woodson, Blair Waldorf en hun vrienden, maar ik ben terug en deze keer heb ik de kracht van sociale media om me te helpen.

Ja dat klopt. Een Gossip Girl-reboot is in de maak, een vervolg op de originele show, maar een decennium later, met een nieuwe set elite, bevoorrechte New Yorkse tieners om mee te spelen.

Hier is alles wat je moet weten over de Gossip Girl-revival in 2021, inclusief wanneer het uitkomt, hoe je het kunt bekijken en wat er van de show wordt verwacht. Je weet dat je me gemist hebt, XOXO.

Na een aanvankelijke vertraging vanwege de wereldwijde pandemie, startte de productie voor de Gossip Girl-remake eind 2020.

HBO Max heeft vervolgens eind mei 2021 bevestigd dat de Gossip Girl-reboot op 8 juli 2021 in de VS wordt uitgebracht.

De Gossip Girl-reboot zal exclusief beschikbaar zijn op het HBO Max-streamingplatform in de VS wanneer deze in juli arriveert.

In het VK heeft Sky een programmeerdeal met het platform, maar de deal heeft geen betrekking op HBO Originals, wat zou kunnen betekenen dat er een nieuwe deal moet worden gesloten om Sky de rechten te geven om de Gossip Girl opnieuw op te starten aan deze kant van de wereld. vijver, zoals het te maken had met Friends: The Reunion .

Dat betekent natuurlijk dat de rechten naar een andere omroep of streamingdienst kunnen gaan. Voor nu is het niet bekend waar we de nieuwe Gossip Girl in het VK zullen kunnen kijken of wanneer, maar we houden je op de hoogte.

De Gossip Girl-reboot wordt gelanceerd op het HBO Max-platform met 10 afleveringen, die elk een uur duren.

De originele show duurde zes seizoenen en er waren in totaal 121 afleveringen. Op dit moment is niet bekend wat de toekomst zal zijn na de oorspronkelijke 10 afleveringen van de reboot, maar we vermoeden dat het idee is dat het langer dan één seizoen zal duren.

Hoewel de originele cast van Gossip Girl naar verwachting niet opnieuw zal verschijnen, zou de revival van Gossip Girl een voortzetting zijn van het origineel, waarbij Kristen Bell Gossip Girl opnieuw vertelt, zoals ze deed in het origineel.

Het officiële Twitter-account van Gossip Girl - dat erg actief is, dus het volgen waard - heeft een aantal castleden en de personages die ze zullen spelen (meer hierover hieronder) bevestigd en ook bevestigd dat de personages naar Constance Billard en St Judes gaan privéscholen, terwijl ze ook een glimp van de nieuwe sets en nieuwe uniformen bieden. De nieuwe cast is ook afgebeeld op de klassieke met steps, waar veel drama plaatsvond voor de originele Gossip Girl-cast, en er zijn ook een aantal teasers van wat komen gaat.

Natuurlijk is er veel veranderd in het decennium sinds de Gossip Girl-blog een kleine pauze nam, inclusief de opkomst van sociale media, wat haar werk natuurlijk aanzienlijk gemakkelijker zou hebben gemaakt. Dat komt schijnbaar tot uiting in de reboot met een anoniem Instagram-account.

Deadline meldde dat het standpunt voor de nieuwe Gossip Girl-serie is: "Acht jaar nadat de originele website op de hak werd genomen, maakt een nieuwe generatie New Yorkse privéschooltieners kennis met het sociale toezicht van Gossip Girl. De prestige-serie gaat in op hoeveel social media - en het landschap van New York zelf - is in de tussenliggende jaren veranderd."

Co-creator Josh Schwartz zei over de reboot in juli 2019 : "We voelden dat een versie met alleen onze cast volwassen, ongeacht de uitdagingen om die acteurs te krijgen, niet voelde als een groep volwassenen gecontroleerd door" roddelmeisje " was heel logisch. We voelden dat er iets interessants was dat we allemaal op onze eigen manier "roddelmeisje" zijn en hoe dat is geëvolueerd, veranderd en gemuteerd en dat het vertellen van dat verhaal door een nieuwe generatie Upper East Side middelbare scholieren goed voelde."

Ondertussen vertelde de originele Gossip Girl-showrunner en schrijver Joshua Safran, die ook aan de reboot werkt met Schwartz, aan de Hollywood Reporter : "Het is gewoon een nieuwe kijk op deze specifieke samenleving in New York, het idee is dat de samenleving constant verandert. Dus hoe heeft dit wereld veranderd, hoe zijn sociale media en het effect ervan veranderd? Al deze dingen stellen ons in staat om 12 jaar later naar de wereld te kijken, in plaats van alleen het verhaal opnieuw te doen."

Oh ja. Je kunt hieronder de officiële trailer bekijken die door HBO Max is uitgebracht.

Er zijn ook een aantal teasers op het officiële Twitter-account van Gossip Girl die iets meer weggeven in termen van het soort drama dat je kunt verwachten, evenals een diepere duik in sommige relaties en personages. We hebben er hieronder een paar uitgelicht.

Sorry, geheimen van M. Secrets zijn niet leuk, tenzij ze met iedereen worden gedeeld. pic.twitter.com/5pBUObUkQa — Gossip Girl (@gossipgirl) 8 juni 2021

Is dit een openbare uiting van genegenheid? Of een uitnodiging? pic.twitter.com/bZW3DMzkhS — Gossip Girl (@gossipgirl) 7 juni 2021

Zwaar is het hoofd dat ieders vuile kleine geheimen bevat. pic.twitter.com/MTgIlg3nZ4 — Gossip Girl (@gossipgirl) 7 juni 2021

Pas op, A. Aardige jongens zorgen voor de grootste explosies. pic.twitter.com/E9rlkcCxFU — Gossip Girl (@gossipgirl) 6 juni 2021

Het officiële Twitter-account van Gossip Girl heeft begin 2021 een aantal hoofdpersonen voor de show beschreven, samen met een belangrijk beschrijvend woord voor allemaal om ons een idee te geven van wat ze vertegenwoordigen.

Julien Calloway (Jordan Alexander) werd beschreven als "Invloed". Monet de Haan (Savannah Smith) als "Power". Luna La (Zion Moreno) als "Style". Max Wolfe (Thomas Doherty) als "Vrijheid". Audrey Hope (Emily Alyn Lind) als "Grace". Kate Keller (Tavi Gevinson) als "Ambitie". Akeno Aki Menzies (Evan Mock) als "Innocence". Zoya Lott (Whitney Peak) als "Perspectief". Otto Obi Bergmann IV (Eli Brown) als "Privilege".

Goedemiddag, volgers. Ik heb geen introductie nodig, maar deze New Yorkse elite wel. Met genoegen presenteer je je nieuwste obsessie - komende juli naar @hbomax. Wis uw agendas dienovereenkomstig. pic.twitter.com/msIEgKyT23 — Gossip Girl (@gossipgirl) 28 april 2021

Andere personages zijn onder andere Lyne Renée als Helena Bergmann (Ottos moeder). Jason Gotay, Johnathan Fernandez en Adam Chanler-Berat zijn ook bevestigd.

Helaas streamt Netflix niet langer de originele Gossip Girl — deze werd op 31 december 2020 verwijderd — dus als je de originele Upper East Siders wilt bekijken, moet je deze kopen of wachten tot deze op HBO Max arriveert .

Je kunt het kopen bij iTunes, Amazon en YouTube.

Geschreven door Britta O'Boyle.