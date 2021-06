HBO Max lanceert eindelijk zijn goedkopere $ 10 advertentie-ondersteunde abonnement

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Na maanden van plagen heeft HBO zijn advertentie-ondersteunde streamingplan voor HBO Max uitgerold.

Het nieuwe niveau is $ 5 goedkoper dan het normale abonnement en kost slechts $ 10 per maand in de VS. Houd in gedachten dat het hele punt van HBO vanaf het begin een advertentievrije inhoudservaring was, dus velen hebben zich afgevraagd hoe het netwerk van plan is om plotseling commercials op te nemen. Executives beloven "een elegante, smaakvolle advertentie-ervaring met respect voor geweldige verhalen".

Degenen die ervoor kiezen zich te abonneren op het goedkopere niveau, krijgen niet alleen de nieuwe "smaakvolle" advertenties van HBO Max, maar ook minder premiumfuncties. De kwaliteit van videostreaming is beperkt tot 1080p, waarbij 4K-streaming wordt gereserveerd voor het normale abonnement. Sommige titels zijn ook niet beschikbaar voor offline weergave, en zelfs filmpremières op dezelfde dag zijn beperkt tot abonnees van het normale abonnement.

Abonnees met een advertentie-ondersteund abonnement zullen deze titels uiteindelijk kunnen bekijken; ze zullen gewoon maanden moeten wachten nadat hun theatrale release-vensters in de VS eindigen. Degenen met het advertentie-ondersteunde abonnement hebben echter toegang tot HBO Max Originals.

Geschreven door Maggie Tillman.