Vrienden: de speciale releasedatum van Reunion en alles wat je moet weten

(Pocket-lint) - Zevenentwintig jaar nadat Rachel, Ross, Monica, Chandler, Phoebe en Joey op onze schermen verschenen, zijn ze allemaal terug voor een reünieshow, 17 jaar nadat de laatste aflevering werd uitgezonden.

De geliefde personages hebben hun oorspronkelijke fans (en nieuwe) herhaaldelijk aan het lachen gehouden lang nadat de uitstekende sitcom uit de jaren 90 was afgelopen.

Na 10 seizoenen van "degene met" grootsheid, is dit alles wat we weten over Friends: The Reunion, inclusief wanneer het uit is, hoe je ernaar kunt kijken en wat er naar verwachting zal gebeuren.

Op dit moment moet een officiële uitzenddatum nog worden bekendgemaakt door HBO Max , maar we weten dat Friends: The Reunion ergens in 2021 zal verschijnen, waarschijnlijk in de komende maanden.

Het filmen van de show vond onlangs plaats op de originele soundstage van de show - Stage 24 - in Burbank, Californië na vertragingen als gevolg van de wereldwijde pandemie.

Het zou oorspronkelijk in maart 2020 worden gefilmd en in mei 2020 worden uitgebracht, in lijn met de lancering van HBO Max. Als dezelfde tijdlijn voor het uitbrengen van opnames echter iets is om voorbij te gaan, hopelijk zien we Friends: The Reunion-special voor de zomer van 2021.

Friends: The Reunion special wordt exclusief getoond op de streamingdienst van HBO Max in de VS.

In het VK hebben HBO en Sky een programmeringsovereenkomst, die nog een paar jaar zal voortduren. Dat betekent dat de Friends Reunion Special waarschijnlijk te zien zal zijn op Sky Atlantic.

Voor shows als Game of Thrones zond Sky elke aflevering uit op hetzelfde moment als HBO deze in de VS uitzond. Dat zou kunnen betekenen dat de Friends Reunion midden in de nacht in de Britse tijd wordt uitgezonden, wanneer hij eindelijk arriveert, maar het is waarschijnlijk dat hij de volgende avond op een meer gezellige tijd opnieuw wordt vertoond, als dat het geval is.

Vrienden: De reünie wordt een eenmalige special, dus het is geen serie. Het is momenteel niet bekend hoe lang de show zal duren.

Dit is momenteel een zeer goed bewaard geheim en alle informatie die is onthuld over wat er zal gebeuren in de Friends: The Reunion-show, is opzettelijk verwarrend en vol geklets, zoals fans zouden verwachten.

Wat wel duidelijk is, is dat de personages 17 jaar later als zichzelf zullen verschijnen, in plaats van hun Friends-personages uit te beelden. Het is dus niet nog een aflevering van de geliefde show, maar eerder een terugblik erop met een terugkeer naar de set, het delen van beelden achter de schermen en herinneringen ophalen.

Er was volgens TMZ een live publiek aanwezig voor de opnames en enkele van de klassieke rekwisieten doen hun intrede, waaronder de iconische fontein.

HBO Max zei in een verklaring aan The Hollywood Reporter : "Om misverstanden te voorkomen over wat deze special is, willen we heel duidelijk maken dat dit geen nieuwe, originele aflevering van de serie is. De cast zal verschijnen als zichzelf, niet als hun geliefde karakters. "

Lisa Kudrow zei in een interview met de Sunday Times : "Geen enkel publiek heeft ons samen gezien sinds de show voorbij was. We zullen herinneringen ophalen, praten over wat er achter de schermen gebeurde. Wij spelen niet onze personages. Het is geen aflevering. Het is niet geschreven. Het zijn zes van ons die voor het eerst samenkomen in Ik weet niet hoelang. "

David Schwimmer sprak over de reünie op de Graham Norton Show, die je hieronder kunt bekijken, maar hoewel hij een beetje weggaf, zei hij wel een paar dingen, waaronder dat terwijl de show niet was geschreven, de personages iets zullen lezen.

Jennifer Aniston zei ondertussen tegen Variety : "Ik zal Rachel niet zijn, hoewel ik dat wel ben." Ze voegde eraan toe: Nou, we zijn allemaal kleine fragmenten ervan. Niet echt. Maar ja.

Geschreven door Britta O'Boyle.