(Pocket-lint) - Warner Bros heeft een angstaanjagende trailer uitgebracht voor The Conjuring: The Devil Made Me Do It, het volgende deel in The Conjuring Universe.

Gepland om 4 juni 2021 uit te brengen opHBO Max en in theaters, ziet het Patrick Wilson en Vera Farmiga terugkeren als paranormale onderzoekers Ed en Lorraine Warren. Het is gebaseerd op het proces tegen Arne Cheyenne Johnson, die in 1981 zijn onschuld verkondigde tegen een aanklacht wegens moord door te beweren dat hij bezeten was. Volgens de beschrijving van de film is dit "de eerste keer in de geschiedenis van de VS dat een moordverdachte demonische bezetenheid als verdediging zou claimen".

In de trailer zelf beginnen we met het zien van Arne (gespeeld door Ruairi OConnor) doordrenkt met bloed. Na Arnes arrestatie worden de Warrens voor de rechtbank getoond, met hun verslag van wat er is gebeurd. Arnes vriendin (gespeeld door Sarah Catherine Hook) zegt dan dat degene die die moord heeft gepleegd Arne niet was. Er flitsen genoeg enge momenten rond in de trailer, zoals een gezicht dat in een waterbed zweeft en een personage dat op gruwelijke manieren buigt.

We willen niet alles in de trailer weggeven, dus bekijk het zelf. Het duurt 2,5 minuten en maakt ons zeker enthousiast voor de première van de film.

Lees ook zeker onze Conjuring Movie Order om te zien hoe deze film in de tijdlijn van het universum past. James Wan, die in 2013 met de lucratieve Conjuring-serie begon, dient als producer van de film, terwijl Michael Chaves, die nog een film in het universum heeft gemaakt (The Curse of La Llorona), regisseert.

Geschreven door Maggie Tillman.