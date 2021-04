Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - WarnerMedia heeft zijn plannen bevestigd om vanaf 2022 terug te keren naar bioscoopfilms.

Na het verschuiven van het schema vanwege de wereldwijde pandemie en het aanbieden van HBO Max-gebruikers de kans om nieuwe films te streamen op dezelfde dag dat ze in de bioscoop zijn uitgebracht, schetste CEO Jason Kilar aan Recode dat het oude model vanaf volgend jaar terug zal komen.

"Ik denk dat het heel eerlijk is om te zeggen dat een grote, je weet wel, laten we zeggen een grote DC-film ... het is heel eerlijk om te zeggen dat die eerst exclusief naar de bioscoop gaat en dan naar een plek als een HBO Max nadat hij in de bioscoop is geweest," zei hij op de Recode Media-podcast.

​

Dit betekent dat HBO Max-gebruikers op enig moment na de bioscooprelease de nieuwste films kunnen streamen, hoewel de kijkoptie op de eerste dag niet zal blijven hangen. Momenteel zijn nieuwe Warner Bros-releases 30 dagen zonder extra kosten beschikbaar voor abonnees - een lijst met Godzilla vs. Kong , Mortal Kombat , Dune , The Matrix 4 en Space Jam: A New Legacy .

De terugkeer naar het vorige releasepatroon betekent bijvoorbeeld dat The Batman - die gepland staat voor een release in maart 2022 - fans naar de bioscoop zal vragen, terwijl Suicide Squad dit jaar op hetzelfde moment als de game beschikbaar zal zijn om te streamen. bioscoop lancering.

Dit is natuurlijk niet helemaal een schok, want het was al algemeen bekend dat bepaalde fotohuizen de exclusiviteit bezaten voor alle Warner Bros-theatrale releases voordat ze naar streamingplatforms gingen. In de VS heeft Regal Cinemas de rechten voor 45 dagen, terwijl Cineworld in het VK een voorsprong krijgt van 31 - 45 dagen. Waarschijnlijk zijn er ook vergelijkbare deals met andere ketens.

Gezien het feit dat de aanvankelijke stap alom werd bekritiseerd door mensen in de filmindustrie, in combinatie met het relatieve succes van Godzilla vs. Kong (die tijdens het openingsweekend $ 50 miljoen binnenhaalde, ondanks dat het ook beschikbaar was om te streamen), is het geen verrassing dat WarnerMedia terugkeert. naar de oorspronkelijke planning.

Of het model dat gelijktijdig moet worden gestreamd, blijft drijven via andere platforms en studios, valt nog te bezien.

Geschreven door Conor Allison.