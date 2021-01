Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - De Harry Potter- franchise gaat misschien naar het kleine scherm.

Twee recente rapporten beweren dat een Harry Potter live-action tv-serie nog in ontwikkeling is - en dat deze bedoeld is voor HBO Max.

Het zou geen verrassing moeten zijn dat HBO en Warner Bros de Harry Potter-franchise zouden willen blijven ontwikkelen, vooral voor de streamingdienst, aangezien ze onlangs HBO Max hebben gelanceerd en de inhoud koning is tijdens dit tijdperk van de streamingoorlogen. Disney verspilt tenslotte zeker geen tijd met het drummen van meer shows in de Marvel- en Star Wars- werelden om zijn Disney + -streamingservice te versterken .

Hier is alles wat we tot nu toe hebben gehoord over de nieuwe Harry Potter-show en zijn potentiële debuut op HBO Max.

The Hollywood Reporter meldde voor het eerst in januari 2020 dat leidinggevenden bij WarnerMedia een reeks bijeenkomsten hebben gehouden met schrijvers om brede ideeën te bespreken over het naar de televisie brengen van de Harry Potter-franchise. De bijeenkomsten werden omschreven als "verkennende" gesprekken in een vroeg stadium.

Leidinggevenden van zowel HBO als Warner Bros proberen naar verluidt een schrijver te vinden en te pitchen voor een Harry Potter live-action tv-serie voor HBOMax. Echter, in een verklaring zeiden HBO Max en Warner Bros dat er "geen Harry Potter-serie in ontwikkeling is in de studio of op het streamingplatform".

Variety heeft ook gemeld dat een Harry Potter-serie in zeer vroege ontwikkeling is bij HBO Max. Het beweerde dat geruchten over een show die zich afspeelt in de tovenaarswereld al een tijdje bestaan, maar het is nog steeds onduidelijk wat de focus van de show zou zijn of waar deze in de Potter-tijdlijn zou passen.

De Harry Potter-boeken behoren tot de meest populaire boeken aller tijden en hebben wereldwijd meer dan 500 miljoen exemplaren verkocht. Ze werden aangepast in acht speelfilms, die wereldwijd bijna $ 8 miljard hebben opgebracht, plus er zijn twee Fantastic Beasts-spin-offfilms, waarvan een derde in 2022 uitkomt.

Het is vermeldenswaard dat de schrijver en maker van de franchise, JK Rowling, de afgelopen jaren veel terugslag heeft gekregen vanwege haar tweets en een essay over transgenders. Het is daarom onbekend of Rowling op enigerlei wijze aan het tv-programma zal worden gehecht. Maar Rowling heeft, samen met Warner Bros, controle over de rechten op de franchise, die ondanks de recente opmerkingen van Rowling geliefd blijft bij fans over de hele wereld.

Er zijn nog geen schrijvers of regisseurs bij aangesloten, laat staan talent, want de show bevindt zich naar verluidt nog in de beginfase en er zijn nog geen deals gesloten.

De Harry Potter tv-show heeft op dit moment geen releasedatum. Maar houd er rekening mee dat de hele franchise gecompliceerde rechtenkwesties heeft die de lancering van de tv-show een paar jaar kunnen vertragen, gezien de berichten dat Warner Bros de serie wil reserveren voor zijn HBO Max-streamingdienst.

NBCUniversal sloot in 2016 een zevenjarige deal met Warner Bros voor distributierechten, inclusief Amerikaanse uitzend-, kabel- en streamingrechten voor de Harry Potter-franchise. Omdat die deal in april 2025 afloopt, moesten de leidinggevenden van Warners een aparte deal tekenen om de speelfilms kort op HBO Max te streamen. De films zullen terugkeren naar NBCUniversal, vanwege de Peacock-streamingdienst, op een datum die later dit jaar wordt bepaald.

Het kan dus wachten tot 2025 om zelfs maar te debuteren op HBO Max, tenzij Warner Bros en HBO een andere deal hebben kunnen bedenken waardoor het een nieuwe serie kan ontwikkelen die het zonder NBCUniversal kan distribueren. Zelfs dan klinkt het alsof het tv-programma nog lang niet tot bloei is gekomen.

Er zijn geen trailers of teasers beschikbaar. HBO en Warner Bros hebben niet eens bevestigd dat de tv-show nog in de maak is.

Geschreven door Maggie Tillman.