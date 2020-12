Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Warner Bros heeft plannen aangekondigd om enkele van zijn grootste films die in 2021 uitkomen thuis uit te brengen, wat betekent dat je ze vanuit je luie stoel kunt streamen zonder kabelabonnement en zonder je gezondheid te riskeren door een bezoek te brengen aan een bioscoop.

Houd in gedachten dat Warner Bros onlangs aankondigde dat de langverwachte Wonder Woman 1984 vanwege de COVID-19-pandemie op dezelfde dag (25 december 2020) in première gaat op HBO Max en in de bioscoop. Nu heeft de studio soortgelijke plannen aangekondigd voor 17 extra blockbusters die gepland staan om in 2021 in première te gaan. Ze bevatten wat enkele van de meest opbrengende titels van het nieuwe jaar hadden moeten zijn.

Het is van plan om langverwachte sequels, best verkochte aanpassingen en andere films te streamen met A-lijststerren zoals Hugh Jackman, Denzel Washington en Will Smith. Ze zullen nog steeds allemaal theatrale releases krijgen, wat goed nieuws kan zijn voor zowel bioscopen als filmliefhebbers buiten de VS waar HBO Max niet beschikbaar is. Warner Bros maakte ook duidelijk dat de films niet voor altijd op HBO Max zullen blijven; ze worden 30 dagen na hun debuut op de service verwijderd.

Hier is een overzicht van alle nieuw aangekondigde Warner Bros-films die in 2021 naar HBO Max komen, die in de VS $ 15 per maand kosten.

HBO Max-releasedatum (VS): 6 augustus 2021

Bekijk de trailer op YouTube

De regisseur van Guardians of the Galaxy, James Gunn, nam zijn talenten mee naar het DC Extended Universe voor dit vervolg op Suicide Squad, waarin Margot Robbie terugkeert als Harley Quinn.

HBO Max-releasedatum (VS): 22 december 2021

Keanu Reeves keert terug als Neo in de vierde inzending van The Matrix. Lana Wachowski, die de eerste film in de serie regisseerde, keert ook terug.

HBO Max-releasedatum (VS): 21 oktober 2021

21 oktober 2021 Bekijk de trailer op YouTube

Oorspronkelijk gepland voor release in 2020, zal de langverwachte aanpassing van het sci-fi-epos, oorspronkelijk geschreven door Frank Herbert, ook debuteren op HBO Max. Het zal Timothee Chalamet zien spelen als Paul Atreides.

HBO Max-releasedatum (VS): 21 mei 2021

In de vierde film in Legendary Pictures MonsterVerse zien de twee grote jongens, Godzilla en King Kong, het af als hulpeloze mensen alleen kunnen kijken. In de film zullen Millie Bobby Brown en Kyle Chandler ook terugkeren als hun personages uit Godzilla: King of the Monsters.

HBO Max-releasedatum (VS): 16 juli 2021

Bekijk de trailer op YouTube

Lebron James neemt de tijd weg van zijn drukke schema met het winnen van NBA-titels om de Looney Toons te helpen in het vervolg op de kinderklassieker uit de jaren 90.

HBO Max-releasedatum (VS): 4 juni 2021

Bekijk de trailer op YouTube

In de achtste film in The Conjuring Universe keren Vera Farmiga en Patrick Wilson terug als experts van het paranormale, Lorraine en Ed Warren. In de film zullen ze een man helpen die van moord wordt beschuldigd, en hij beweert natuurlijk dat hij bezeten was.

HBO Max-releasedatum (VS): 12 maart 2021

In deze prequel van de HBO-hitserie The Sopranos zal de zoon van wijlen James Gandolfini, Michael Gandolfini, de rol op zich nemen van Tony Soprano, die zijn vader beroemd maakte.

HBO Max-releasedatum (VS): 18 juni 2021

Bekijk de trailer op YouTube

Voordat Lin Manuel Miranda Hamilton schreef, schreef hij deze musical over de zomer in Washington Heights in New York City.

HBO Max-releasedatum (VS): januari 2021

Bekijk de trailer op YouTube

Deze film vertelt het verhaal van Fred Hampton (gespeeld door Daniel Kaluuya), die op 21-jarige leeftijd opklom tot voorzitter van The Black Panthers. We zullen ook William ONeal (gespeeld door Lakeith Stanfield) zien die hem voor de CIA informeerde.

HBO Max-releasedatum (VS): 15 januari 2021

In een nieuwe Mortal Kombat-film zullen al je favoriete personages uit de klassieke vechtgame weer op het grote scherm verschijnen. Jessica McNamee speelt de hoofdrol als Sonya Blade. We kunnen alleen maar hopen dat het zo goed is als de film uit 1995.

HBO Max-releasedatum (VS): 5 maart 2021

Bekijk de trailer op YouTube

De geanimeerde kat en muis zullen hun speelfilm in 2021 terugbrengen. Colin Jost en Chloe Grace Moretz spelen naast de tekenfilms de hoofdrol.

HBO Max-releasedatum (VS): 19 november 2021

Koning Richard zal Will Smith zien spelen als Richard Williams, de vader van tenniskampioenen Venus en Serena Williams.

HBO Max-releasedatum (VS): 29 januari 2021

De winnaars van de Best Actor Award Denzel Washington en Rami Malek spelen de hoofdrol als een oudere sheriff en een jonge detective die samenwerken om een seriemoordenaar te stoppen.

HBO Max-releasedatum (VS): 2021

Deze film, gebaseerd op de bestverkochte roman, volgt een tienerjongen (Finn Little) die getuige was van een moord terwijl hij de twee moordenaars in een wild vuur probeert te ontwijken.

HBO Max-releasedatum (VS): 16 april 2021

Hugh Jackman zal schitteren als een man die mensen hun herinneringen uit het verleden laat herleven, maar de herinneringen van een nieuwe cliënt laten zien dat de vrouw op wie hij verliefd is misschien niet is wie ze lijkt.

HBO Max-releasedatum (VS): 2021

Van regisseur James Wan is niet veel bekend over deze nieuwe film, behalve dat het een horrorfilm is. Gezien de geschiedenis van Wans films als Saw, Insidious en The Conjuring omvat, zouden horrorfans enthousiast moeten zijn over dit project.

HBO Max-releasedatum (VS): 2021

Clint Eastwood regisseert en speelt de hoofdrol in deze film over een ouder wordende paardentrainer die van plan is een jonge jongen uit Mexico te ontvoeren en hem voor $ 50.000 naar zijn vader in de VS te brengen.

Geschreven door Maggie Tillman.