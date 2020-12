Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Warner Bros kondigde vorige maand aan dat Wonder Woman 1984 in première gaat op HBO Max op dezelfde dag dat het in première gaat in geselecteerde theaters, maar sommige mensen waren niet zo enthousiast over het nieuws, aangezien de streamingdienst een maximale resolutie van 1080p heeft. Maar dat gaat veranderen.

WarnerMedia heeft nu aangekondigd dat HBO Max niet langer zal overtreffen bij HD. Het voegt eindelijk ondersteuning toe voor Ultra HD-streaming. Wonder Woman 1984 zal zelfs de eerste titel op de service zijn die beschikbaar zal zijn in 4K wanneer deze later deze maand op 25 december 2020 uitkomt.

De film ondersteunt ook Dolby Vision, Dolby Atmos en HDR10 - hoewel je natuurlijk nog steeds de juiste apparatuur nodig hebt om aan die standaarden te kunnen voldoen. Als je een Apple TV 4K, Amazon Fire TV Stick 4K, Amazon Fire TV Cube, Amazon Fire TV Edition 4K smart TV, Chromecast Ultra, ondersteunde Android TV-apparaten of AT&T TV hebt, kun je Wonder Woman 1984 streamen in 4K.

Opgewonden om aan te kondigen dat # WW84 de eerste film op HBO Max zal zijn die beschikbaar is in 4K Ultra HD, HDR 10, Dolby Vision EN Dolby Atmos! Ik kan niet wachten. IN THEATERS op 25 december en exclusief streaming in de VS op @hbomax . GELIEVE het grootste en hoogste kwaliteitsscherm te vinden dat u kunt !! pic.twitter.com/wNREvcTUjB - Patty Jenkins (@PattyJenks) 1 december 2020

Roku wordt nog niet ondersteund, maar dat komt omdat je HBO Max nog steeds niet op dat apparaatplatform kunt bekijken. De twee bedrijven - Roku en WarnerMedia - moeten nog tot een deal komen. En hoewel HBO Max beschikbaar is op Xbox en PlayStation, komt 4K-ondersteuning nog niet meteen naar die consoles.

WarnerMedia zei dat het van plan is om in de toekomst extra 4K-content aan te bieden en dat het van plan is om in 2021 extra apparaten te ondersteunen.

Geschreven door Maggie Tillman.