Wat is Virgin Media Stream en hoeveel kost het?

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Virgin Media O2 biedt nu een andere manier om tv en streamingdiensten te krijgen als u geen kabel- of satelliettelevisie wilt of kunt hebben.

Stream van Virgin Media bestaat uit een kleine set-top-box, een afstandsbediening en streamt alle live tv en on demand-inhoud via een draadloze of bekabelde internetverbinding.

Het wordt ook contractvrij aangeboden, dus u betaalt alleen voor de entertainmentpakketten die u wilt en kunt deze maandelijks ad hoc toevoegen en verwijderen.

Hier vindt u alles wat u moet weten over Virgin Media's Stream, inclusief hoeveel het kost en hoe u het kunt krijgen.

Stream van Virgin Media is een nieuwe internet-tv-dienst en -apparaat waarmee gebruikers live-tv en on-demand inhoud kunnen bekijken van Virgin TV en aangesloten streamingdiensten, zoals Netflix, Disney+ en Amazon's Prime Video.

Het is exclusief voor breedbandklanten van Virgin Media en is momenteel beperkt tot één per huishouden - er is momenteel geen multiroom-mogelijkheid met Stream. Er is momenteel geen multiroom-mogelijkheid met Stream, maar wel spraakgestuurd zoeken en bediening via de meegeleverde afstandsbediening.

Een deel van de aantrekkingskracht is dat alle kanalen en streamingplatforms die beschikbaar zijn op Stream kunnen worden toegevoegd op basis van een doorlopend contract van 30 dagen, zodat u uw content line-up maandelijks kunt wijzigen afhankelijk van persoonlijke keuze en financiën. Dat is geweldig voor degenen die zich zorgen maken over de kosten van levensonderhoud.

Bovendien geeft Virgin Media elke maand Stream-tegoed terug aan klanten, waarbij 10 procent van de kosten van elk abonnement wordt teruggegeven. En, ze zijn allemaal opgenomen in de ene factuur, dus het is makkelijker om de uitgaven in de gaten te houden.

Stream van Virgin Media-klanten krijgen ook toegang tot de Virgin TV Go-app voor iOS/iPadOS en Android.

De Stream van Virgin Media box kost een vast bedrag van £35. Er zijn geen installatiekosten omdat u hem gemakkelijk zelf kunt installeren.

De box bevat standaard een breed scala aan zenders in HD, plus toegang tot gratis streamingplatforms, zoals BBC iPlayer en ITV Hub (binnenkort ITVX).

Er zijn ook meerdere betaalde entertainmentabonnementen die beschikbaar zijn op 30-daagse doorlopende contracten, zodat u ze op maandbasis kunt toevoegen of verwijderen:

Kosten: £12 per maand

£12 per maand Omvat: 25 HD-zenders, zoals Sky Max, Sky Showcase, Sky Documentaires, Sky Comedy, Sky Sports Mix, Eurosport, MTV en Gold

Kosten: £4 per maand

£4 per maand Omvat: 7 kanalen, zoals Nick HD, Nick Jnr, Cartoon Network en Boomerang

Kosten: € 38,75 per maand

€ 38,75 per maand Omvat: Alle 8 Sky Sports-kanalen in HD

Kosten: € 14,99 per maand

€ 14,99 per maand Omvat: Alle 11 Sky Cinema-kanalen in HD

Een gecombineerd Sky Sports HD- en Sky Cinema HD-pakket is ook verkrijgbaar voor € 46,25 per maand.

Kosten: € 18 per maand

€ 18 per maand Omvat: Alle 4 BT Sport-kanalen in HD, plus BT Sport Ultimate in 4K Ultra HD

Kosten: Vanaf £6.99 per maand (afhankelijk van het niveau)

Kosten: € 7,99 per maand

Kosten: € 4,99 per maand

Let op: u moet zich via Virgin Media abonneren op Netflix, Disney+ en StarzPlay om de 10 procent korting op de abonnementskosten terug te krijgen, ook al kunt u een bestaande account aan de box koppelen om content te bekijken.

De Stream van Virgin Media box is klein - veel kleiner dan de meegeleverde afstandsbediening.

Het kan worden aangesloten via Wi-Fi en bekabeld internet, hoewel u wel een breedbandklant van Virgin Media moet zijn om het te kunnen gebruiken. Het wordt ook aanbevolen dat u een minimale internetsnelheid van 50Mbps hebt.

Hier zijn de volledige specificaties:

Afmetingen: 80 x 80 x16mm

80 x 80 x16mm Aansluitingen: 1x HDMI v2.0b met HDCP 2.2, 1x Micro-USB voor voeding en bekabeld netwerk passthrough

1x HDMI v2.0b met HDCP 2.2, 1x Micro-USB voor voeding en bekabeld netwerk passthrough Draadloos: Dual-band Wi-Fi 5 (802.11ac), Bluetooth LE 4.2 (voor afstandsbediening)

Dual-band Wi-Fi 5 (802.11ac), Bluetooth LE 4.2 (voor afstandsbediening) Systeem: RDK software, Horizon 4 gebruikersinterface

RDK software, Horizon 4 gebruikersinterface Video: 4K 60fps met HDR(HDR10, HLG), HEVC, VP9

4K 60fps met HDR(HDR10, HLG), HEVC, VP9 Audio: Dolby Digital, Dolby Atmos passthrough

Dolby Digital, Dolby Atmos passthrough Vermogen: minder dan 5W

Naast de hierboven beschreven uitbreidingspakketten zijn er ook een aantal kanalen beschikbaar die u zonder extra kosten live kunt bekijken. Deze staan hieronder opgesomd:

BBC One HD

BBC Twee HD

ITV 1 HD

Kanaal 4

Kanaal 4 HD

S4C HD

Kanaal 5 HD

ITV 2 HD

BBC Vier HD

ITV 3 HD

Kies

Quest HD

E4 HD

Film4 HD

Echt

Meer 4 HD

Cbeebies HD

BBC Nieuws HD

CBBC HD

CITV

BBC Alba HD

BBC Parlement HD

Dave

Drama

W HD

BBC Drie HD

DMAX

5 VS

ITV 4 HD

Gisteren

ITVBe HD

4Muziek

5STAR

5Action HD

Quest Rood

Uitdaging

4Zeven HD

5Selecteren

Blaze

FreeSports HD

CBS Realiteit

Kleine Pop

Geweldig! Films

BBC Schotland HD

Pop

Sky Nieuws

Sky Nieuws

GB Nieuws HD

TG4

RTE Een

RTE Twee

Sky Sports Racing HD

Ook de app-ondersteuning is breed. Hier zijn de apps die bij de lancering beschikbaar zijn:

Netflix

Disney+

Prime Video

YouTube

YouTube Kinderen

Vimeo

BBC iPlayer

ITV Hub (ITVX)

Alle 4

STV Speler

Britbox

My5

Vevo

BBC Geluiden

BaebleMusic

Dance TV

RadioLine

Al Jazeera

CNN

Frankrijk24

Stream van Virgin Media zal vanaf woensdag 27 april 2022 beschikbaar zijn voor Virgin Media breedbandklanten.

We zijn nog in afwachting van officiële details over hoe de box aan te schaffen en zullen binnenkort een update plaatsen.

Geschreven door Rik Henderson.