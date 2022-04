Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Virgin Media heeft een alles-in-één tv-dienst aangekondigd die via het internet wordt aangeboden in plaats van via de kabel, genaamd Stream.

Stream is meer dan alleen een kastje, het is een heel pakket tv-diensten van Virgin Media. Het kost 35 pond voor het met internet verbonden apparaat, maar u kunt vervolgens tv- en streamingdiensten toevoegen op basis van een doorlopend betalingssysteem van 30 dagen. Er is geen verplicht maandelijks contract.

Alles waarvoor je een abonnement neemt, komt dan op die ene rekening.

Het apparaat zelf is geschikt voor 4K en ondersteunt spraakbesturing. De gebruikersinterface kan zich aanpassen aan de streamingplatforms waarop u geabonneerd bent. Als u bijvoorbeeld Netflix of Disney+ toevoegt, verschijnt de inhoud van elk van hen in hun eigen rails op het homescreen.

Als u echter geen abonnement hebt, krijgt u hun inhoud niet te zien, dus alles wat verschijnt, kunt u zonder extra kosten bekijken.

Een ander interessant onderdeel van de Stream-ervaring is dat Virgin Media elke maand 10 procent van een add-on terugbetaalt, dus hoe meer je toevoegt, hoe meer besparing je krijgt.

Zoals vermeld, zijn Netflix en Disney+ beschikbaar via Stream, net als StarzPlay, Sky Sports, BT Sport en andere betaalde tv-diensten die Virgin Media gewoonlijk aanbiedt.

Het zal beschikbaar zijn vanaf woensdag 27 april 2022.

Geschreven door Rik Henderson. Bewerken door Chris Hall.