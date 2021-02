Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Virgin Media heeft Sky Cinema en Entertainment in Ultra HD toegevoegd aan zijn Virgin TV- service. Dat omvat meer dan 1.500 uur aan 4K-films en boxsets zonder extra kosten voor Ultimate Oomph-klanten.

Andere abonnees kunnen toegang krijgen tot de Ultra HD-inhoud voor £ 6 extra per maand. Sky Entertainment en Sky Cinema Ultra HD zijn beschikbaar voor alle Virgin TV-klanten.

De films en shows worden afgespeeld via een V6- of Virgin TV 360-box die is aangesloten op een 4K-tv met HDCP 2.2 (de kopieerbeveiligingsstandaard die wordt ondersteund door de meeste moderne 4K-sets).

Het pakket bevat alle films die beschikbaar zijn op Sky in UHD, inclusief Birds of Prey en Sky Original Twist. Boxsets om onmiddellijk te bekijken zijn onder andere The Blacklist en Seal Team.

"Een onmisbare televisie verdient de ultieme beeldkwaliteit en klanten van Virgin TV kunnen nu genieten van de beste tv-shows en films van Sky in Ultra HD", aldus David Bouchier, Chief Entertainment Officer bij Virgin Media.

"Met onze krachtige settopboxen van Virgin TV 360 en V6 kunnen onze klanten het grootste aanbod aan Ultra HD- en HDR-inhoud op één plek bekijken, waardoor wij de ware thuisbasis van Ultra HD-inhoud zijn."

Geschreven door Rik Henderson.