(Pocket-lint) - Virgin Media geeft alle Virgin TV- klanten op tijd voor de helft van de termijn gratis toegang tot 22 betaaltelevisiekanalen. Ze blijven een maand vrij te zien.

Vanaf 15 februari kunnen klanten zonder extra kosten kanalen bekijken zoals Discovery HD, Film 4 HD, Fox HD, Kiss, Magic en National Geographic HD. Je kunt de volledige lijst met kanalen hieronder bekijken.

Het aanbod loopt af op 16 maart en omvat inhaal- en on demand-shows en films.

Virgin Media werkt ook samen met Tastemade om een selectie van zijn premium food- en reisshows toe te voegen aan het Virgin TV-platform. Deze zijn ook zonder extra kosten beschikbaar.

"We beseffen dat het een uitdaging kan zijn om nieuwe en interessante manieren te vinden om de kinderen (en onszelf) bezig te houden, vooral tijdens de wintermaanden. Daarom hebben we ons gratis tv-aanbod net op tijd voor de helft van onze klanten hebben toegang tot een ruime keuze aan extra kanalen en programmas ”, aldus David Bouchier, chief tv and entertainment officer van de provider.

De extra kanalen worden toegevoegd aan de doorgaans betaalde kinderentertainment- en leerkanalen die tot 2 maart gratis toegankelijk zijn . Hopster-programmering voor jongere kinderen is ook gratis beschikbaar tot 31 maart.

De volledige lijst met entertainmentkanalen die vanaf 15 februari gratis beschikbaar zijn, zijn:

Box Hits

Kleuren HD

Comedy Central HD

Comedy Central Extra

Discovery HD

DMAX

E4 HD

Film 4 HD

FOX HD

ID kaart

Kus

Kerrang

Magie

Meer 4 HD

MTV HD

National Geographic HD

National Geographic Wild HD

Rishtey

Rishtey Cineplex

Sony SAB

TCM HD

TLC HD

Geschreven door Rik Henderson.