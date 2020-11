Virgin TV 360 is een totale herstart van Virgin TV met een nieuwe interface, profielen en downloads naar telefoons en tablets

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Volgens geruchten is Virgin TV 360 een gloednieuw 4K TV-platform van Virgin Media. Het moderniseert het platform volledig en geeft u toegang tot uw opnamen op mobiele apparaten, zowel gestreamd als gedownload.

Gezinsleden kunnen ook hun eigen profielen op de box instellen, zodat de nieuwe box voor elke gebruiker kan worden aangepast. Er kunnen maximaal zes profielen worden gemaakt, maar hiervoor is momenteel geen optie voor ouderlijk toezicht. Toch is dit iets dat concurrerende services zoals Sky Q en BT TV niet bieden.

Naast een vernieuwde doos - helaas qua uiterlijk niet zo verschillend van Virgins eerdere inspanningen, zoals de nu verouderde V6-doos - is er ook een nieuwe afstandsbediening. We zijn verrast dat er niet meer werk is verzet om de afstandsbediening en de doos er een beetje esthetischer uit te laten zien.

Uiteraard kunt u live-tv pauzeren en terugspoelen, en shows vanaf het begin opnieuw starten met toegang tot inhaalservices. Je hebt toegang tot streaming-apps zoals Netflix, Amazon Prime Video en BBC iPlayer, allemaal in 4K en HDR, indien beschikbaar.

Er is ook gesproken zoekopdrachten met behulp van de beproefde methode van een microfoonknop op de afstandsbediening. Virgin zegt dat Alexa-ondersteuning ook onderweg is, maar heeft daar verder geen details over gegeven.

Het systeem is gebaseerd op het Horizon-platform van moederbedrijf Liberty Global in plaats van de oudere TiVo-service en brengt ook 4K naar elke kamer aangezien de bijbehorende nieuwe TV 360-minibox ook 4K-compatibel is. De belangrijkste TV 360-box kan tot 275 uur HD en 80 uur 4K Ultra HD opnemen.

Tijdens het lanceringsevenement voor het nieuwe platform zei Virgin dat het er zeer zeker van was dat Disney + volgend jaar naar de dienst zal komen om naast Netflix en Amazon Prime Video te zitten, hoewel er momenteel geen plannen zijn om abonnementen hierop te bundelen in de dienst.

Virgin TV 360 is vanaf het einde van het jaar beschikbaar voor zowel bestaande klanten op de Ultimate Oomph-bundel als natuurlijk ook voor nieuwe klanten. Cruciaal is dat de service alleen gebundeld wordt met Virgin Media-breedband.

Geschreven door Dan Grabham.