Toshiba toont haar eerste Quantum Dot TV op IFA

(Pocket-lint) - Toshiba heeft op IFA 2022 in Berlijn zijn allereerste Quantum Dot-televisie onthuld, in de vorm van de Q5AD TV. Deze tv zal beschikbaar zijn in 43, 50, 55 en 65-inch versies en zou wel eens een stapje vooruit kunnen betekenen in beeldkwaliteit tegen een zeer redelijke prijs.

Die prijs begint bij slechts £ 399, wat inderdaad een vrij goed niveau is voor een goed QLED 4K-scherm, en het ontwerp van de tv is ook vrij mooi en strak.

Dankzij het Android-besturingssysteem is Chromecast ingebouwd en is Google Assistant ook direct beschikbaar via een knop op de afstandsbediening, dus dit zou een goede keuze kunnen zijn voor degenen die de diensten van Google in hun huis gebruiken.

In plaats daarvan zal er ook een versie beschikbaar zijn die op Toshiba's eigen software draait, de QL5D.

Toshiba lanceert op IFA ook de UF3D- en UK4D-sets, die beide 4K zijn en Amazon Alexa naar voren schuiven als je die slimme assistent gebruikt. Toshiba is in de VS een beetje een specialist als het gaat om Amazons Fire TV-platform, en lanceert nu voor het eerst in het Verenigd Koninkrijk nieuwe tv's die van die software gebruikmaken.

Om eraan te herinneren dat nog niet iedereen is overgestapt op 4K-resoluties, staat onderaan de line-up de LK3C, een competent ogende full-HD optie die Freeview Play heeft ingebouwd en een reeks andere handige apps waar kijkers toegang toe hebben.

Geschreven door Max Freeman-Mills.