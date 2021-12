De nieuwste Toshiba Fire TV heeft handsfree Alexa

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Toshibas nieuwste tv is onthuld en tilt de ingebouwde Amazon Fire-technologie naar een hoger niveau door Amazons eigen Omni-sets te matchen - het Toshiba-model M550KU heeft een ingebouwde handsfree Alexa die geen spraakafstandsbediening nodig heeft om te werken .

Dat betekent dat je gewoon tegen de tv kunt praten en dat hij je commandos zal gehoorzamen (op voorwaarde dat ze worden voorafgegaan door "Alexa", natuurlijk). Hoewel de tv eruitziet alsof hij een solide nummer op eigen benen is, is dat soort integratie geweldig voor iedereen die gewend is aan het Fire TV-ecosysteem.

De tv is momenteel verkrijgbaar in 55-inch, 65-inch en 75-inch modellen, met 4K-resolutie en een indrukwekkend randvrij ontwerp dat er redelijk premium uitziet ondanks een middenklasse prijskaartje dat begint bij $ 800 (oké, midden -te hoog).

De M550KU ondersteunt ook zowel Dolby Vision als Dolby Atmos voor de beste beeldkwaliteit en geluid, dus het zou goed moeten spelen als je een bestaande surround sound-opstelling hebt waarin je deze wilt integreren. Evenzo zou een beeld-in-beeld-modus voor slimme deurbellen en videocameras ook moeten betekenen dat u waarschuwingen kunt controleren zonder uw kijkervaring volledig te verstoren.

Er is geen vaste datum voor wanneer Toshiba voorraad voor de tv opslaat, en het lijkt binnen te druppelen, afhankelijk van waar je winkelt, dus je zou het heel snel voor jezelf moeten kunnen kopen als je geïnteresseerd bent.