(Pocket-lint) - Toshiba heeft voor de tweede helft van 2021 een grote collectie nieuwe Britse tvs aangekondigd die voor elk wat wils bieden.

Vanaf 24-inch tot 65-inch zijn er modellen beschikbaar vanaf £ 169. En 2021 4K-tvs zijn beschikbaar vanaf £ 349.

De Toshiba UK31 is het vlaggenschip 4K HDR LED-set. Het is beschikbaar in maximaal 65-inch en biedt ingebouwde Alexa-spraakbesturing - je hebt geen apart Echo-apparaat nodig om stemcommandos te herkennen.

De tv wordt geleverd met Freeview Play en een groot aantal smart TV-apps, waaronder Netflix, Amazon Prime Video, YouTube en Twitch. Het ondersteunt Dolby Vision en Dolby Atmos .

De Toshiba UA2B-serie zijn allemaal Android TVs. Verkrijgbaar in formaten van 43- tot 65-inch, ze hebben ook ingebouwde Chromecast om video naar te casten, plus ondersteuning voor Google Assistant.

Een UL21 4K HDR-reeks is ook beschikbaar van 43- tot 65-inch, maar biedt een geweldige budgetoptie vanaf £ 349. Elke set in de line-up ondersteunt Dolby Vision en Dolby Atmos.

Ten slotte is de WK3C-serie ontworpen voor gebruik in de tweede kamer, in schermformaten van 24 en 32 inch.

Het begint bij £ 169 en heeft volledige smart TV-functionaliteit.

Er is nog geen woord over beschikbaarheid, maar het zal niet lang duren voordat ze in de Britse winkels verschijnen.