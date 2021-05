Toshiba lanceert meer tvs met de Fire TV-interface van Amazon

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Toshiba en Amazon hebben een nieuwe reeks tvs aangekondigd op basis van de Fire TV-interface van Amazon voor de Amerikaanse markt, drie jaar nadat Toshiba de eerste modellen had uitgebracht via Amazon en Best Buy.

Er zijn vijf schermformaten - 43, 50, 55, 65 en 75 inch, terwijl het belangrijkste een herzien ontwerp is van de oudere modellen met een veel kleinere rand. Ze worden ook geleverd met een extra HDMI-poort dan voorheen, evenals USB. De 43- en 50-inch modellen zijn als eerste verkrijgbaar, andere komen binnenkort.

Er is ook Live Picture in Picture (PIP), zodat je je Alexa-compatibele beveiligingscamera, babyfoon of Ring-deurbel kunt zien bovenop wat je aan het kijken bent, in plaats van dat je hoeft te schakelen.

Deze tvs hebben geen Alexa ingebouwd in het scherm (Amazons zelfverklaarde ideaal voor tvs) - in plaats daarvan moet je met de meegeleverde Alexa-stemafstandsbediening spreken en de microfoonknop ingedrukt houden terwijl je spreekt. Je kunt de meeste functies echter met Alexa bedienen zonder door menus te hoeven navigeren, zoals het wisselen van invoer, het wijzigen van het volume of het wijzigen van de beeldmodus.

Tvs met de eigen interface van Amazon waren een beetje traag - er waren een paar Amerikaanse sets in 2017 van Element / Westinghouse, en de Toshiba-sets debuteerden in 2018. Toen, op IFA 2019, kondigde Amazon JVC- en Grundig-sets aan voor Europa - de JVC-sets zijn sindsdien verkocht in Currys PC World (Currys bezit de rechten op het JVC-merk in het VK).

Geschreven door Dan Grabham.