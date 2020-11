Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Het Fire TV-platform van Amazon is een van de soepelste manieren om films en tv te streamen, maar de meeste mensen moeten er toegang toe krijgen via een streamingstick of -box, het is redelijk om te zeggen. Dat verandert echter met de introductie van steeds meer tvs die de software bundelen.

Enkele van de beste komen van Toshiba, en een van hen heeft dit jaar een echt indrukwekkende korting gekregen voor Black Friday - met een 43-inch 4K-scherm dat Dolby Vision-compatibel is, voor slechts $ 209,99 op Amazon , een korting van 36% ten opzichte van de reguliere prijs van $ 329,99.

Dat is onder alle omstandigheden een uitstekende prijs voor een 4K-scherm van dit formaat, maar het feit dat het de navigatie van Amazon bevat, is een bonus in vergelijking met de meer barebones en vaak ondermaatse systemen die soms op meer betaalbare tvs worden geleverd.

43 inch is ook een heel gezonde maat, zeker voor deze prijs - ondanks het feit dat veel fabrikanten steeds meer headline-functies in de allergrootste tvs proppen, merken we nog steeds dat de meeste mensen die we kennen wat rond deze maat is.

Het wordt ook geleverd met een stemafstandsbediening waarmee je met Alexa naar shows kunt zoeken, wat enorm handig is als je er eenmaal aan gewend bent, en nogmaals, iets dat je normaal niet zou krijgen voor de verkoopprijs die je nu kunt pakken.

Geschreven door Max Freeman-Mills.