Toshibas nieuwe UA2B 4K HDR-tv-serie biedt Google Smarts, Dolby Vision en Freeview Play

(Pocket-lint) - Toshiba heeft in het VK een nieuwe op Android TV gebaseerde tv uitgebracht, de UA2B. De 4K HDR-tv biedt ook Dolby Vision en door Onkyo ondersteunde audio. De UA2B is momenteel verkrijgbaar in een 58-inch versie - momenteel verkrijgbaar voor £ 400 bij Currys PC World - en er komen nog meer maten.

En omdat het Google Smarts heeft, is er Chromecast ingebouwd, zodat je films, programmas, apps, games en meer rechtstreeks vanaf je mobiele apparaat naar de tv kunt casten. Er is ook Google Assistant voor stembesturing, hoewel deze niet handsfree is; je moet op de knop op de afstandsbediening drukken.

De Tru Picture Engine van Toshiba vormt het hart van deze tv en schaalt automatisch niet-4K-inhoud op, terwijl er ook micro-dimming-technologie is om het beeldcontrast te verbeteren.

Er is ook Freeview Play, dus je kunt ook alle standaard Britse catchup-on-demand-spelers krijgen, zoals BBC iPlayer en ITV Hub. Als u meer wilt weten over Freeview Play, kunt u dat lezen in onze gedetailleerde functie: Wat is Freeview Play en hoe kan ik het krijgen?

De UA2B volgt op de topklasse UK4B 4K HDR-tvs die in augustus werden onthuld en die zijn voorzien van handsfree Amazon Alexa en Dolby Vision en Atmos.

Geschreven door Dan Grabham.