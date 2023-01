Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - TCL hield gisteren zijn CES 2023-persconferentie en kondigde aan dat het zijn tv-assortiment in twee series opsplitst, waarbij zijn standaardmodellen worden aangevuld met een meer premium assortiment dat gebruik maakt van QLED- en Mini LED-technologieën.

Het heeft zijn series opgesplitst in S-Series en Q-Series, waarbij de laatste de nieuwe premium sets zijn.

Dit omvat QLED TV's met Mini LED achtergrondverlichting, die gebruik maakt van vele duizenden kleine LED's achter de Quantum Dot LCD om te zorgen voor een betere lokale dimmen en dus enorm verbeterde zwartniveaus en contrast.

De TCL QM8 loopt in dit opzicht voorop, met beide technologieën en het HighBright Ultra-displaypaneel van de fabrikant. Dit heeft naar verluidt "het dubbele aantal nits van het model van vorig jaar".

Het heeft meer dan 2.300 zones op de Mini LED-achtergrondverlichting en is voorzien van Wi-Fi 6-connectiviteit. Hij zal verkrijgbaar zijn in schermformaten van 65 tot 98 inch.

Er komen ook twee niet-Mini LED sets - de TCL Q7 en Q6.

De Q7 heeft een full-array local dimming backlight, 120Hz scherm en kan tot 240Hz voor gaming. Hij is verkrijgbaar in 55, 65 en 75 inch.

De Q6 heeft een HighBright-scherm met een maximum van 60Hz en 120Hz voor gaming. Het zal beschikbaar zijn in 50- en 55-inch.

Alle nieuwe modellen zijn uitgerust met Google TV.

Prijzen en beschikbaarheid moeten nog worden bekendgemaakt.

Geschreven door Rik Henderson.