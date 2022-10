Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - TV-fabrikant TCL heeft in het verleden samengewerkt met Roku voor zijn smart TV's, maar heeft nu het Fire TV-platform van Amazon overgenomen voor zijn nieuwste toestellen.

De CF630K-serie 4K HDR-tv's is nu verkrijgbaar in het Verenigd Koninkrijk, Duitsland, Spanje en Italië. Ze zijn verkrijgbaar in schermformaten van 50 en 55 inch en hebben Fire TV ingebouwd. Dat omvat volledige Alexa-ondersteuning via een afstandsbediening met stem en toegang tot alle streamingdiensten en apps die worden aangeboden door bijvoorbeeld de Fire TV Stick.

De 50CF630K en 55CF630K ondersteunen elk HDR10+ en Dolby Vision en maken gebruik van QLED (quantum dot) panelen. Ze zijn ook beide compatibel met Dolby Atmos (om te voeden naar een geschikte soundbar of audiosysteem).

Ze zijn voorzien van TCL's Game Master-technologie voor de aansluiting van consoles, die ALLM (Auto Low Latency Mode) omvat om ervoor te zorgen dat de tv de juiste instellingen kiest wanneer hij gameplay detecteert.

De tv's zijn geschikt voor Freeview Play, zodat u door de EPG kunt scrollen om programma's te selecteren die u misschien hebt gemist en direct kunt streamen via catch-up.

"We zijn meer dan enthousiast om onze eerste TCL Fire TV-serie te lanceren, die een brede selectie van hoogwaardige content biedt die onze klanten een uitstekende kijkervaring biedt", zegt TCL Europe's vice-president voor verkoop en marketing, Frédéric Langin.

Beide tv's zijn momenteel verkrijgbaar met een lanceringskorting op Amazon, die duurt tot 11 november 2022. De 50CF630K is normaal gesproken geprijsd voor 379,99 pond, maar kost nu 33,9,99 pond, terwijl de grotere 55CF630K normaal gesproken 429,99 pond kost, maar momenteel geprijsd is voor 389,99 pond.

Geschreven door Rik Henderson.