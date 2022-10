Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Er is een nieuwe 85-inch Mini LED TV op de markt en TCL vindt dat deze een plaatsje in uw huis moet krijgen. Misschien heeft het gelijk.

TCL heeft zeker alle juiste specificaties en modewoorden in dit ding geperst. Ten eerste is er dat enorme 85-inch scherm dat Mini LED backlight-technologie ondersteunt. Dat moet zorgen voor diepere zwarttinten, levendigere kleuren en gewoon een mooi beeld om naar te kijken - iets wat wordt geholpen door de 448 Contrast Control Zones verspreid over het paneel.

Dat paneel is 4K, natuurlijk, en heeft een variabele verversingssnelheid die helemaal tot 120Hz gaat voor het meest zijdezachte spelplezier. Er is een Auto Game Mode speciaal voor ontworpen, zegt TCL.

POCKET-LINT VIDEO OF THE DAY

Zoals bij alle goede tv's van tegenwoordig worden alle HDR's ondersteund: Dolby Vision, HDR10, HDR10+ en HLG. Bovendien zegt TCL dat zijn AiPQ Engine-technologie machine learning gebruikt om gebruik te maken van zijn drie kernalgoritmen voor beeldkwaliteit - Smart HDR voor bijzonder levendige kleuren, Smart 4K Upscaling voor scherpere beelden en Smart Contrast voor verbeterde beelden. Dat klinkt allemaal indrukwekkend, maar we zouden het moeten testen om te weten of het meer is dan marketingpraat.

Dat doet er allemaal niet toe als u niets op uw nieuwe tv kunt aansluiten, maar TCL belooft HDMI 2.1-poorten en ondersteuning voor AMD FreeSync Premium. Er zijn zelfs verstelbare tv-poten die ervoor moeten zorgen dat u deze enorme tv bijna overal kunt neerzetten, ongeacht de grootte van uw tv-standaard.

Hoeveel gaat dat allemaal kosten? TCL zegt dat de 85-inch tv uit de 6-serie (85R655) nu verkrijgbaar is voor $ 1.999,99, wat redelijk lijkt gezien de techniek.

Geschreven door Oliver Haslam. Bewerken door Rik Henderson.