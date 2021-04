Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Na de onthulling van zijn tv-line-up voor 2021 op de virtuele CES begin dit jaar, heeft TCL nu zijn tv-assortiment in Europa gelanceerd.

Het bestaat uit de topklasse TCL C82 (wat Mini LED is), terwijl de step-down TCL C72 + en C72-modellen ook beschikbaar zijn (dit is Quantum Dot). Maten variëren van 55 tot 75 inch.

Zoals altijd met TCL, vermoeden we dat dit de prijs is die kopers zal lokken - hoewel dat voor geen enkel model is onthuld.

Hier is een korte samenvatting van de hoogtepunten van de modellen en hoe ze verschillen.

Het belangrijkste kenmerk van de C82 is dat het een Mini LED-paneel is. Dit betekent extra helderheid vergeleken met uw gemiddelde in een slanke vormfactor.

Er zijn ook geïntegreerde Onkyo-luidsprekers - een sounbar aan de voorkant, een woofer aan de achterkant - om verbeterde audio te leveren.

Het 100Hz-paneel ondersteunt alle indelingen met een hoog dynamisch bereik - HDR10, HLG, HDR10 +, Dolby Vision, Dolby Vision IQ - terwijl de HDMI 2.1-connectiviteit ondersteuning biedt voor ALLM en VRR om het beste spelpotentieel te garanderen.

Omdat het een Android-tv is, maakt het gebruik van het Google-platform en is er ook een geïntegreerde Google Assistent-spraakbesturing.

De C72 + en C72 zijn nog steeds LED-panelen, dus leveren behoorlijke helderheid, maar niet op hetzelfde niveau of dezelfde precisie als de Mini LED-technologie van de C82.

De C72 + behoudt de paneelvernieuwing van 100 Hz, net als de C82, terwijl de C72 dat niet doet. Dat is het enige verschil tussen het paar.

Opnieuw is er ondersteuning voor alle HDR-formaten, ALLM, VRR, terwijl Android TV-commandos werken.

Onkyo zorgt weer voor de audio, maar in een eenvoudiger luidsprekeropstelling.

Geschreven door Mike Lowe.