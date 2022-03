Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - TalkTalk heeft een nieuwe tv-box geïntroduceerd die Ultra HD, meer dan 70 kanalen en on demand-diensten biedt met behulp van het slimme platform van Netgem.

De TalkTalk TV 4K Box is gemaakt in samenwerking met Netgem en is beschikbaar voor nieuwe en bestaande TalkTalk glasvezelbreedbandklanten.

Het omvat toegang tot Netflix, Amazon Prime Video en YouTube in 4K, plus TikTok's tv-app en een grote selectie van andere streaming-applicaties. Nu en Britbox zijn ook beschikbaar, evenals de gebruikelijke gratis inhaalservices, zoals BBC iPlayer en ITV Hub.

Bovendien kunnen klanten hun eigen USB HDD of geheugenstick aansluiten om live programma's op te nemen om ze later af te spelen.

Spraakbesturing wordt ook ondersteund, met Alexa-compatibiliteit ingebouwd in de doos.

Prijzen beginnen bij £ 4 per maand bovenop een bestaand of nieuw glasvezelinternetabonnement. Hoe u de TalkTalk TV 4K Box kunt krijgen, leest u hier .

"Onze prioriteit is ervoor te zorgen dat we de beste entertainment- en glasvezelpakketten op de markt aanbieden, tegen een geweldige prijs", zegt Jonathan Kini, algemeen directeur van de consumententak van TalkTalk.

"Daarom zijn we verheugd om samen te werken met Netgem om de TalkTalk TV 4K Box uit te brengen, waarmee we onze klanten entertainment van het hoogste niveau kunnen bieden en gemakkelijke toegang tot TikTok, Netflix en Prime Video."

Geschreven door Rik Henderson.