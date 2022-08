Andor krijgt een nieuwe trailer en releasedatum

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - De volgende grote Star Wars tv-show is (heel) iets opgeschoven in Disney's releasekalender - Andor zal nu beginnen met streamen op 21 september 2022, in plaats van 31 augustus.

Die vertraging kan worden gecompenseerd, hoewel, want het zal nu in première gaan met een uitbarsting van drie afleveringen die allemaal op hetzelfde moment beschikbaar zullen zijn.

Het nieuws werd vergezeld door een nieuwe trailer voor de show die het een stuk duidelijker maakt wat voor verhaal we kunnen verwachten te zien.

Naast de ontstaansgeschiedenis van Rogue One's Cassian Andor, lijkt het erop dat we getuige zullen zijn van de geboorte van de Rebellion, die vanuit het Empire wordt geleid door mensen als Mon Mothma en anderen.

Forest Whitaker zal terugkeren als de griezelige vrijheidsstrijder Saw Gerrera, die er jonger en iets minder afgemat uitziet dan tijdens de actie van Rogue One, later in de tijdlijn.

De serie zal de tumultueuze pogingen van verschillende rebellen in kaart brengen om een coherente groep en strategie bij elkaar te krijgen, en de nieuwste trailer focust eigenlijk niet eens zozeer op Andor zelf.

Er zijn een paar glimpen van mooie visuals op een paar punten, en het is duidelijk dat we meer tijd zullen doorbrengen op de stad-planeet Coruscant dan we in tijden hebben gedaan, wat verfrissend is gezien wat een memorabele locatie het was in de prequel films.

Geschreven door Max Freeman-Mills.