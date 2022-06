Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Er komen de komende maanden en jaren heel wat shows aan voor Star Wars fans met een Disney+ lidmaatschap, maar misschien wel de meest mysterieuze op dit moment is The Acolyte.

Het neemt ons mee naar een deel van de tijdlijn van de serie dat we nog nooit eerder hebben gezien in de films of shows en belooft een aantal interessante verhalen te verkennen. Hier zijn alle details die je moet weten.

We hebben niet veel harde informatie over wanneer we The Acolyte kunnen verwachten, buiten het feit dat het inderdaad zeker komt - Disney en LucasFilm hebben het logo een paar keer laten zien als onderdeel van de aankomende suite van Star Wars shows, immers.

Op dit moment wordt echter aangenomen dat de show nog steeds bezig is met het casten van de personages en zich klaarmaakt voor de productie, die blijkbaar gepland is voor eind 2022 of begin 2023. Dat betekent dat we niet denken dat je de show zal kunnen bekijken voor het einde van 2023 of zelfs begin 2024.

Het goede nieuws als het gaat om een show die wordt geproduceerd voor Disney+ is dat we je nog steeds met absolute zekerheid kunnen vertellen hoe je het zult kunnen bekijken - op Disney's streamingdienst, natuurlijk.

Op basis van de aanpak die het heeft gekozen voor The Mandalorian, Obi-Wan Kenobi en meer, zijn we er ook vrij zeker van dat je een wekelijks schema van afleveringen kunt verwachten, in plaats van een Netflix-stijl dump van het hele seizoen klaar voor bingeing.

Er is geen casting aangekondigd voor de show in enige officiële hoedanigheid, dus we weten heel zeker niet wie onze schermen zal sieren in The Acolyte. Maar we kennen wel de showrunner - Leslye Headland, die eerder werkte aan shows als Russian Doll.

Ze is een rijzende ster en het lijkt erop dat ze de dingen in een interessante richting zal brengen, gebaseerd op de interviews die ze tot nu toe heeft gegeven.

Hoewel de enige officiële informatie die we hebben over The Acolyte de titel is, primeurde Vanity Fair een aantal sappige details in een interview met Headland in mei 2022, waardoor we heel wat hebben om op af te gaan.

Ten eerste weten we dat de serie zich ongeveer 100 jaar voor The Phantom Menace afspeelt, tijdens het verval van wat in de Star Wars tijdlijn de High Republic wordt genoemd, een periode van vrede en welvaart.

Het wordt uitgebreid onderzocht in romans en comics, en een kenmerk van de periode is zelfgenoegzaamheid door wit-en-goud geklede Jedi die een terugkeer van de Sith dreiging niet kunnen bevatten.

De titel van The Acolyte zou wel eens kunnen komen van een gelovige in de Dark Side die bereid is alles te doen wat nodig is om de Sith terug te brengen, als we de geruchten mogen geloven.

Headland zegt dat de show zich zal richten op "de slechteriken" op een van de weinige momenten in Star Wars dat ze daadwerkelijk in de minderheid zijn, dus dat klinkt zeker goed.

Er gaan geruchten dat de show ook bekende personages uit de uitstekende Knights of the Old Republic games wil gaan gebruiken, waaronder de iconische Darth Revan. Dit zou interessant zijn aangezien er een remake van het eerste spel op komst is, dus het zou mooi kunnen aansluiten bij dat verhaal.

De tijdlijn voor de opname van deze personages betekent dat we misschien alleen over hen horen in de vorm van dialogen of ze zien in flashbacks, maar het feit blijft dat het klinkt alsof we een substantiële invulling krijgen van de Sith-kant van de zaak.

Geschreven door Max Freeman-Mills.