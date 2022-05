Andor op Disney+: Release datum, plot, cast en details van de Rogue One prequel serie

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - "Als we dit echt doen, wil ik helpen," spreekt Cassian Andor in Rogue One - en Andor is klaar om zijn rol in het Star Wars-universum uit te breiden met zijn eigen titulaire serie, die naar Disney+ komt.

Als Disney+ investeert in Star Wars verhalen, hebben we het succes gezien van The Mandalorian, de revitalisering van Boba Fett en onlangs, meer over Obi-Wan Kenobi's verhaal.

De volgende stap brengt ons in Rogue One prequel territorium. Hier is alles wat je moet weten over Andor.

31 augustus 2022

Andor wordt uitgebracht op 31 augustus 2022 met een lancering van twee afleveringen, exclusief op Disney+.

Er is bevestigd dat er 12 afleveringen in de serie komen, met twee afleveringen om mee te beginnen - we verwachten dan een wekelijkse release voor de volgende 10 afleveringen.

Ja, het lijkt erop dat er nog 12 afleveringen komen, maar in plaats van seizoenen wordt het deel 2 genoemd, volgens Variety.

De opnames beginnen in november 2022, dus we verwachten een release in 2023.

Volgens Disney:

De "Andor" serie zal een nieuw perspectief verkennen van de Star Wars melkweg, gericht op de reis van Cassian Andor om te ontdekken welk verschil hij kan maken. De serie brengt het verhaal van de ontluikende rebellie tegen het Rijk en hoe mensen en planeten betrokken raakten. Het is een tijdperk vol gevaar, bedrog en intriges waarin Cassian het pad zal inslaan dat voorbestemd is om van hem een rebellenheld te maken.

De trailer (die je hieronder kunt bekijken) is duister en toont ons een tijd van onderdrukking in de melkweg, de macht van het keizerrijk en het zaad van rebellie dat wordt gezaaid. We vangen een glimp op van de Galactische Senaat, we zien kloon troopers, en een invulling van het rebellenverhaal dat ons meeneemt naar Rogue One - en bekend is uit A New Hope. We krijgen het gevoel dat dit zal gaan over het verschil dat kleine mensen kunnen maken tegen grote macht - een klassieke rebellie situatie.

In een interview met Vanity Fair komen we meer te weten over de setting van Andor. Het verhaal begint met de vernietiging van Cassian Andor's thuisplaneet, waardoor hij een vluchteling wordt en zich tot de rebellie wendt. Maar het gaat niet alleen over het leven van Cassian Andor, de nieuwe serie zal het leven van Mon Mothma, de rebellenleider, parallel volgen en ons laten zien hoe deze twee personages botsen in hun opstand tegen het rijk.

Andor speelt zich naar verluidt 5 jaar voor Rogue One af - en dat doet ons afvragen of we in het verhaal van Andor ook de overgang van kloontroepen naar Stormtroopers zullen zien.

Die is er zeker. Deze trailer werd vrijgegeven op 26 mei 2022 tijdens Star Wars Celebration. Aangezien dit een teaser trailer is, verwachten we dat er meer zullen volgen dichter bij de lancering.

Er is een indrukwekkende castlijst voor Andor, met een aantal personages die rollen uit Rogue One herhalen, wat betekent dat de continuïteit groot zal zijn. Niet alle personages zijn bevestigd:

Diego Luna - Cassian Andor

Genevieve O'Reilly - Mon Mothma

Stellan Skarsgard -

Adria Arjona

Denise Gough

Kyle Soller

Forest Whitaker - Saw Gerrera

Fiona Shaw

Tony Gilroy, die meeschreef aan het scenario van Rogue One, is de bedenker en de showrunner, dus opnieuw verwachten we dat het nauw zal aansluiten bij de Rogue One-film.

De serie zal exclusief beschikbaar zijn op Disney+.

Als je de verhaallijn wilt inhalen, dan is Rogue One waarschijnlijk de belangrijkste film, want daarin maak je kennis met het personage van Cassian Andor.

Je kunt hier een volledige tijdlijn van Star Wars-films en -shows vinden, en het is het eerste deel dat het meest interessant is - rond de opkomst van het keizerrijk, voordat je bij A New Hope komt.

