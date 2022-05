Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - The Mandalorian is een van de populairste shows in het Star Wars universum, en genereert meer opwinding bij de fanbase dan sommige van de theatrale releases.

Het tweede seizoen van The Mandalorian eindigde in december 2020, en gretige fans hebben lang gewacht op nieuws over het volgende deel. We zijn blij te kunnen melden dat er eindelijk nieuws is, en we hebben alle info over hoe en wanneer je het kunt bekijken.

Verschijnt in februari 2023

Exclusief voor Disney+

The Mandalorian Seizoen 3 releasedatum werd aangekondigd op de Star Wars Celebration in mei 2022, we zullen kunnen ontdekken wat er verder gebeurt met Grogu en Din in februari 2023.

Net als de vorige seizoenen, zal het exclusief zijn voor de Disney+ streamingdienst. We verwachten dat het een aflevering per week zal droppen zoals de vorige seizoenen, maar dit is nog niet bevestigd.

Hoewel veel van het plot een mysterie blijft, geven details onthuld in de trailer die werd getoond op Star Wars Celebration ons een paar hints over wat we kunnen verwachten:

Het lijkt erop dat een groot deel van het seizoen 3 plot zal worden gecentreerd rond de gebeurtenissen van The Book of Boba Fett's zeer Mandalorian centric aflevering. Din Djarin is gemeden door de Kinderen van de Wacht omdat hij zijn helm afzette. Dus nu moet hij terugkeren naar Mandalore om te baden in "the Living Waters" en vergeven te worden voor zijn misstap.

Aan het einde van Seizoen 2 versloeg Din Djarin Moff Gideon in een gevecht en won daarmee het eigendom van de Darksaber. Wie het Darksaber krijgt, wordt beschouwd als de leider van de Mandalorians, en we weten dat Bo-Katan zichzelf als de rechtmatige eigenaar beschouwt. We zijn er vrij zeker van dat ze Din zal proberen te verslaan in het komende seizoen.

Voor de rest blijft het grootste deel van de plot speculatie, en we kunnen niet wachten om te zien waar het heen gaat.

De seizoen 3 trailer werd onthuld op Sar Wars Celebration in mei 2022, maar hij is nog niet vrijgegeven aan het publiek. We zullen die trailer, samen met eventuele andere, aan dit artikel toevoegen zodra ze beschikbaar zijn.

Bekijk in de tussentijd ons uitgebreide artikel over alles wat we tot nu toe weten over The Mandalorian seizoen 3, inclusief hoe je de vorige seizoenen kunt inhalen.

Geschreven door Luke Baker.