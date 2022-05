Obi-Wan Kenobi krijgt een langere trailer voor Star Wars Day

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - De aankomende TV show van Obi-Wan Kenobi heeft een nieuwe trailer gekregen om de honger van de kijkers op te wekken, ter ere van Star Wars Day vandaag. Het is een langere blik op de beproevingen die de ondergedoken Jedi Meester zal doormaken in de serie.

De serie komt eind mei uit, nadat geruchten dat de serie vandaag zou uitkomen ter ere van "May the fourth be with you" ruimschoots uitkwamen.

De dag zou echter nooit voorbijgaan zonder iets om het te markeren, en Disney is het verplicht met een gelikte trailer die eindigt met de sterkste teases tot nu toe over de aanwezigheid van Darth Vader in het verhaal, dat opnieuw wordt gespeeld door Hayden Christensen.

Ondertussen krijgen we ook een aantal echte gesproken zinnen van Ewan McGregor als Obi-Wan, die Owen Lars aanspoort om te accepteren dat Luke Skywalker training nodig heeft zodra hij oud genoeg is om de Force te gebruiken en hij wordt begroet met wat tegengas.

Er zijn ook veel beelden van de macht van de inquisitoriale troepen die duidelijk op Obi-Wan gaan jagen gedurende de show, en ze zien er vrij moeilijk te overwinnen uit. Natuurlijk weten we dat Obi-Wan zal overleven gezien zijn aanwezigheid in de originele Star Wars films, maar er zal toch gevaar zijn.

Geschreven door Max Freeman-Mills. Bewerken door Chris Hall.