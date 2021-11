The Book of Boba Fett krijgt zijn eerste volledige trailer

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - The Book of Boba Fett heeft zijn eerste volledige trailer gekregen voor de start van zijn run op 29 december 2021, waarbij Disney een intrigerende kijk op de wereld laat zien wat de beroemde premiejager te wachten staat.

Om te beginnen opent hij de trailer door te ontkennen dat hij een premiejager is, wat suggereert dat Fett zich een beetje wil settelen, na de avonturen die hij heeft meegemaakt in de Star Wars- films en The Mandalorian.

De show ziet eruit alsof hij wordt begeleid door twee hoofdpersonen, niet alleen die in de titel - Fennec Shand uit The Mandalorian is overal een vaste waarde, en ze ziet eruit alsof ze als Fetts rechterhand kan dienen terwijl hij de criminele onderwereld overneemt .

Het lijkt erop dat er nog steeds een machtsvacuüm is achtergelaten door de dood van Jabba the Hutt, en dat Fett goed geplaatst is om te proberen dit uit te buiten en een nieuw soort organisatie op te starten. In het geval dat The Mandalorian hem ineens een goede vent zou laten lijken, hopen we dat dit betekent dat er wat grijstinten zullen zijn.

squirrel_widget_187869