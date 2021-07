Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Er komt een nieuwe reeks verhalen naar het Star Wars-universum, en ze zijn niet in de vorm van live-actie die The Mandalorian de afgelopen jaren zo succesvol heeft gedemonstreerd. Star Wars: Visions is een nieuwe bloemlezing van anime-verhalen.

Het komt later dit jaar en gelukkig is de vraag hoe je het kunt kijken leuk en eenvoudig: de hele serie zal beschikbaar zijn om te bekijken als onderdeel van een Disney+ abonnement. Je kunt een eerste blik op de serie hieronder bekijken.

De hele selectie van negen films waaruit Visions bestaat, zal op 22 september 2021 op Disney+ debuteren, dus het duurt niet lang voordat we in de films kunnen wegzinken, die verschillende lengtes hebben.

Het vereist ook geen wekelijkse herinneringen, omdat alle afleveringen schijnbaar onmiddellijk beschikbaar zijn om te bekijken, wat logisch is omdat ze niet op elkaar volgen.

Aangezien de meeste films in de serie van een ander team zullen zijn, wil je misschien een overzicht van wie wat maakt - hier is een lijst van de negen films die beschikbaar zullen zijn om te bekijken, met de studios die ze maken:

Kamikaze Douga - Het duel

Geno Studio (Twin Engine) – Lop en Ochō

Studio Colorido (Twin Engine) – Tatooine Rhapsody

Trigger – De tweeling

Trigger – De Oudere

Kinema Citrus – The Village Bride

Wetenschap Saru – Akakiri

Wetenschap Saru – T0-B1

Productie IG – De Negende Jedi

U kunt meer informatie vinden over de stijlen en percelen van elke film (hoewel je te veel in detail niet afgebeeld) op de officiële Star Wars website, die als een blogpost over het onderwerp hier .

Geschreven door Max Freeman-Mills.