(Pocket-lint) - Star Wars: The Rise of Skywalker is nu uit op Disney + en dient vermoedelijk als een einde aan de sci-fi-saga ( die al twee keer is afgelopen ), maar als je denkt dat Disney klaar is met het printen van geld in de vorm van nieuwe Star Wars-content, kan maar beter nog een keer nadenken.

Op Disneys Investor Day 2020 onthulde het bedrijf een heleboel nieuwe projecten in het Star Wars-universum, waaronder acht nieuwe Disney + -shows en twee films. De update komt terwijl Disney probeert de schade aan het Star Wars-merk te herstellen door de twee laatste films in de meest recente Star Wars-trilogie. Het sloeg echter olie aan met The Mandalorian en heeft al bevestigd dat een derde seizoen van de hitshow in de maak is - samen met twee spin-offs.

Hier is alles wat we weten over deze aankomende projecten en de toekomst van het Star Wars-universum.

Releasedatum : december 2021 op Disney +

De grote hit van Disney + keert terug voor een derde seizoen in 2021. De aankondiging werd gedaan op Disneys Investor Day 2020. Het zal waarschijnlijk nog steeds gericht zijn op Mando die op zoek is naar een Jedi om Baby Yoda, ook bekend als The Child aka Grogu, te trainen, terwijl hij nog steeds te maken heeft met alle de bedreigingen die de melkweg te bieden heeft.

Releasedatum: 2021 op Disney +

The Bad Batch is een naam voor een elitegroep van Storm Trooper-soldaten die genetisch gemodificeerd zijn om ze te onderscheiden van hun standaard kloonbroeders. De serie zal de groep in actie zien na de val van de Republiek na The Clone Wars. Bekijk hier de trailer.

Releasedatum : waarschijnlijk 2022 op Disney +

We vergeven het je als je Cassian Andor niet meteen herinnert als de rebellenspion van Rogue One. Hij stierf terwijl hij hielp bij het stelen van de Death Star-plannen.

Disney werkt momenteel aan een prequel-serie waarin acteur Diego Luna terugkeert als Andor. Alan Tudyk zal ook terugkeren als de droid-sidekick K-2SO. De serie zou moeten dienen als een manier om de vroege dagen van de opstand in te vullen - tussen de opkomst van het rijk in Star Wars Episode III: Revenge of the Sith en Star Wars Episode IV: A New Hope - net zoals The Mandalorian de kloof vult tussen de originele trilogie en de nieuwere vervolgtrilogie.

Disney onthulde een kijkje achter de schermen bij Andor, compleet met nieuw beeldmateriaal op Investor Day 2020.

Releasedatum: 25 december 2023

Rogue Squadron ziet Wonder Woman-regisseur Patty Jenkins een film leiden over een nieuwe generatie gevechtspiloten onder de roepnaam Rogue Squadron, die beroemd werd in de originele trilogie toen de groep gevechtspiloten Luke Skywalker de strijd aanging met de eerste Death Star .

Patty Jenkins heeft een oprechte video uitgebracht waarin ze uitlegt waarom het maken van deze film zoveel voor haar betekent, en natuurlijk. we krijgen aan het einde een X-Wing te zien.

Releasedatum : 19 december 2025

Als je niet bekend bent met Taiki Waititi, hij is de schrijver en regisseur achter de films Thor: Ragnarok en Jojo Rabbit, waarvoor hij een Academy Award won. Hij uitte ook de droid IG-11 van de huurmoordenaar-veranderde-babysitter in het eerste seizoen van The Mandalorian. Naast die rol regisseerde hij de laatste aflevering van dat seizoen. Nu schrijft hij een nieuwe Star Wars-film die hij ook zal regisseren. De film speelt zich af na de gebeurtenissen in de vervolgtrilogie en verkent onbekend terrein.

Releasedatum: onaangekondigd

Ashoka Tano was de leerling van Anakin Skywalker in de animatieserie The Clone Wars voordat ze ontgoocheld raakte door de Jedi-orde en deze achterliet. Ze verscheen weer in een andere animatieserie, Star Wars: Rebels fighting, with the Rebels against the Empire. Ze maakte eindelijk haar live-action debuut, gespeeld door Rosario Dawson, in de aflevering van seizoen twee van The Mandalorian, toepasselijk getiteld The Jedi. Nu krijgt het personage haar eigen serie.

Het speelt zich af in dezelfde tijd als The Mandalorian en wordt geproduceerd door de showrunners van The Mandalorian, Jon Favreau en Dave Filoni, die het personage creëerden terwijl ze aan Clone Wars werkten. Disney zei dat deze serie een cross-over zal zijn met The Mandalorian en de volgende vermelding in onze lijst voor een culminerend "climax" -evenement.

Releasedatum : onaangekondigd

Rangers of the New Republic speelt zich af in hetzelfde tijdsbestek als The Mandalorian en wordt geproduceerd door Jon Favreau en Dave Filoni en zal zich verweven met de gebeurtenissen van Ashoka en The Mandalorian. We weten niet precies wat de serie precies inhoudt, aangezien we niet eens echt weten over een Ranger of the New Republic. Vroege theorieën wijzen erop dat Cara Dune van Gina Carano mogelijk betrokken is - dat wil zeggen als haar gedrag op Twitter Caranos Star Wars-acteercarrière niet beëindigt.

Releasedatum : niet aangekondigd, maar het komt naar Disney +

Obi-Wan Kenobi keert terug voor een geheel nieuw avontuur, en het grote nieuws van Disney Investor Day 2020 is dat Hayden Christensen zich bij hem zal voegen om de rol van Darth Vader opnieuw op te nemen. De serie speelt zich 10 jaar nadat het paar duelleerde op Mustafar in Revenge of the Sith.

Het is gepland om in 2021 in productie te gaan, wat waarschijnlijk een releasedatum voor 2022 betekent, hoewel dat niet is bevestigd.

Releasedatum: niet aangekondigd, maar het komt naar Disney +

Disney onthulde Acolyte tijdens het Investor Day 2020-evenement. We weten dat het zich 200 jaar vóór de gebeurtenissen van de originele trilogie afspeelt - aan het einde van een tijd die bekend staat als het tijdperk van de Hoge Republiek, toen Jedi op hun sterkst was. Het wordt beschreven als een mysterieuze thriller met een toenemende dreiging van de duistere kant van de kracht.

Releasedatum: niet aangekondigd, maar het komt naar Disney +

Lando Calrissian is een iconisch Star Wars-personage dat debuteerde in The Empire Strikes Back, waar hij werd gespeeld door Billy Dee Williams. Het personage keerde onlangs terug in Solo: A Star Wars Story, maar hij werd gespeeld door Donald Glover. Maar het is niet bevestigd dat die acteurs in de serie zitten. Misschien wordt het geanimeerd?

Releasedatum: niet aangekondigd, maar het komt naar Disney +

Deze geanimeerde anthologiereeks bevat 10 verschillende verhalen die zich afspelen in het Star Wars-universum. Interessant is dat het Japanse anime als basis zal gebruiken.

Releasedatum: niet aangekondigd, maar het komt naar Disney +

Twee delen van Lucasfilms die normaal gesproken niet vaak samenwerken - de visuele effecten-experts van Industrial Light and Magic en Lucasfilm Animation - zullen samenwerken om dit nieuwe verhaal te creëren met R2D2 en C3PO in de hoofdrol terwijl ze op reis gaan met een geheel nieuwe held. .

Releasedatum : onaangekondigd

Disney kondigde in september 2019 aan dat Kevin Feige - de president van Marvel Studios sinds 2007 - samen met Lucasfilm-president Kathleen Kennedy zal werken aan een nieuwe Star Wars-film. Er zijn geen details over wanneer de film wordt uitgebracht of waar het over gaat, maar dit lijkt een no-brainer zet voor Disney.

Feige hielp om van het Marvel Cinematic Universe een gigantisch commercieel succes te maken.

De enige vraag die we hebben is: brengt Disney Feige uit voor een eenmalige Star Wars-film, of misschien een trilogie zoals de aankomende films uit 2022, 2024 en 2026, of wordt hij de defacto showrunner voor het Star Wars Universum , vergelijkbaar met wat hij doet voor de MCU?

Releasedatum: nog niets officieel

Solo: A Star Wars Story werd aanvankelijk gebombardeerd toen het werd uitgebracht in 2018, wat ertoe leidde dat Disney zijn hele strategie opnieuw onder de loep nam met het merk Star Wars.

In de tijd sinds de release zijn fans echter begonnen aan het oorsprongsverhaal van de beroemdste smokkelaar van de melkweg te komen, wat leidde tot de hashtag # MakeSolo2Happen die trending op Twitter in 2019. Hoewel er niets is om aan te tonen dat Disney in de buurt van ontwikkeling is , het is het vermelden waard, vooral omdat het gemakkelijk kan worden aangepast in een goedkopere serie voor Disney + als de fans erom blijven schreeuwen.

Releasedatum : 2022, 2024 en 2026 (misschien)

In mei 2020 kondigde Disney aan dat de volgende Star Wars-afleveringen in de bioscopen zullen verschijnen op 12 december 2022, 20 december 2024 en 18 december 2026. Toen, in oktober 2020, bevestigde Disney dat het niet zou doorgaan met een geplande trilogie van Game of Thrones. makers David Benioff en DB Weiss.

Het is onduidelijk of deze twee trilogieën hetzelfde of verschillend zijn.

Volgens geruchten zou Rian Johnson de volgende Star Wars-trilogie kunnen regisseren. Hij schreef en regisseerde de tweede film in de nieuwste Star Wars-trilogie, The Last Jedi. Maar afhankelijk van je mening over die film, zul je ofwel opgewonden zijn om hem zijn eigen films te zien krijgen, of je zult boos zijn dat we dit gerucht zelfs hebben genoemd. We verwachten echter niet dat we ooit een echte door Rian Johnson geleide trilogie zullen zien, aangezien Disney lijkt te overwegen af te stappen van de trilogie-boog voor toekomstige Star Wars-films. Bovendien zei Johnson, die al bezig is met een vervolg op zijn hit uit 2019 Knives Out, zelf dat er nog niets officieel is.

