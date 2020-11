Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Het tweede seizoen van de Disney + -hit The Mandalorian is in première gegaan, dus dit is het perfecte moment om bij te praten over het Star Wars-universum.

De gebeurtenissen van The Mandalorian vinden vijf jaar na Return of the Jedi plaats, waardoor de hitshow in het midden van de rest van de Star Wars-tijdlijn komt te staan, die uit 11 andere speelfilms bestaat. De fil-franchise heeft ook affiniteit getoond met callbacks naar andere inzendingen in de serie, zoals toen de Mandalorian zijn weg vond naar de Mos Eisley Cantina, beroemd gemaakt in de allereerste Star Wars-film, A New Hope. Dus als je klaar wilt zijn voor The Mandalorian, is het tijd voor een nieuwe kijk.

Er zijn een paar traditionele manieren om de saga opnieuw te bekijken. U kunt kijken op bioscoopuitgave of in chronologische volgorde. Er is ook een minder bekende "Machete Order", die een machete naar The Phantom Menace brengt door hem uit je rewatch te verwijderen. Hoe dan ook, er zijn voor- en nadelen aan alle verschillende bestellingen.

Hoewel de chronologische volgorde misschien de voor de hand liggende keuze is, vinden sommigen dat het niet zo leuk is, omdat je begint met The Phantom Menace, waarschijnlijk onze minst favoriete film. Chronologisch kijken bederft ook de grootste wending in de serie door de identiteit van Lukes vader voortijdig te onthullen.

Het bekijken van de films door hun theatrale versie heeft ook onbevredigende punten.

Natuurlijk blijft de "Ik ben je vader" -verrassing intact, maar de verhaallijn is door elkaar gehaald. Je springt tussen Episodes IV-VI (de originele trilogie uitgebracht tussen 1977 en 1983), dan Episodes I-III (de prequel-trilogie uitgebracht tussen 1999 en 2005), en ten slotte, Episodes VII-IX (de vervolgtrilogie uitgebracht tussen 2015). en 2019).

En dan zijn er de nieuwe Anthology-films - Rogue One (2016) en Solo: A Star Wars Story (2018). Deze vinden plaats tussen de originelen en prequels, maar worden uitgebracht tijdens de vervolgtrilogie. U kunt zien hoe dit al snel een puinhoop wordt, daarom creëren we de perfecte volgorde die deze problemen oplost. Hier is de ultieme gids van Pocket-lint voor het bekijken van de Star Wars-trilogieën.

Een in één oogopslag, spoilervrije versie van deze gids staat onderaan, samen met snelle lijsten voor de andere bestellingen - chronologisch, theatraal en Machete, Rinster en de complete saga - voor het geval je die wilt verkennen, te.

OPMERKING: ER ZIJN HIERONDER SPOILERS.

Hoewel technisch gezien de zesde film, chronologisch gezien, is A New Hope de moeite waard om eerst te bekijken, puur omdat het het begin is van alles. Het is ook de enige Star Wars-film die kijkers behandelt alsof ze de saga nog nooit eerder hebben gezien. Dus begin met Luke die Obi-Wan ontmoet, een lichtzwaard krijgt en meer te weten komt over de Force en Darth Vader voordat hij erop uit trekt om prinses Leia te redden en de Death Star te vernietigen.

De eerste van de nieuwe "Anthology" -films, Rogue One, is gevuld met A New Hope-achtergrondverhaal. Het volgt de dochter van de maker van de Death Star, Jyn Erso, die wordt bevrijd door de Rebel Alliance en de taak krijgt om de plannen te vinden die leiden tot de vernietiging van het ultieme wapen. Ja, het eindigt waar A New Hope begint, maar omdat het er zo van afhankelijk is dat je A New Hope al kent, denken we dat het het beste is om ze in omgekeerde volgorde te bekijken. Je leert wie de Death Star heeft gemaakt, waarom hij zo gemakkelijk vernietigd is, en je ontmoet de vele Bothans die stierven om de plannen van de Death Star te stelen.

Empire Strikes Back wordt algemeen beschouwd als een van de beste sequels aller tijden. Na het eerste gevecht op de bevroren planeet Hoth gaat Luke op weg om zijn Jedi-training te beginnen bij Yoda, terwijl Han Solo en prinses Leia naar Cloud City gaan om Hans oude vriend Lando Calrissian te ontmoeten. Maar Han en Leia worden verraden en vervolgens door Vader gebruikt als aas om Luke te lokken. Het culmineert allemaal in een confrontatie tussen Vader en Luke en eindigt met een twist.

En zo gaan we van een van de meest geliefde afleveringen aller tijden naar de meest verafschuwde. Deze film volgt Obi-Wan Kenobi en zijn meester Qui-Gon Jinn terwijl ze proberen de koningin van Naboo te beschermen en een jonge slavenjongen genaamd Anakin Skywalker tegenkomen. Je bent ook gedwongen om twee uur Jar-Jar Binks en slaapverwekkende onderhandelingen in de Galactische Senaat door te nemen. Dus als je deze film al eerder hebt gezien, sla hem dan gewoon over bij je volgende rewatch. Hoewel het enkele details bevat die belangrijk zijn voor een andere prequelfilm, en het heeft een geweldig lichtzwaardduel.

Terwijl de films tot nu toe Darth Vader hebben laten zien als de ultieme kwaadaardige slechterik, begint Attack of the Clones ons de weg te tonen die hem naar de Dark Side leidde, met de dood van zijn moeder door Tuskan Raiders. We zien ook zijn groeiende liefdesrelatie met koningin Padme Amidala. Ondertussen stuit Obi-Wan Kenobi op een kloonleger dat wordt gebouwd voor de Republiek en dat de basis zal vormen van de Stormtroopers van het rijk.

De laatste film van de prequel-trilogie laat zien dat Anakins hart in zwart verandert. Hoewel aanvankelijk opgewonden bij het horen van de zwangerschap van zijn vrouw Padme, beginnen visioenen van haar dood Anakins geest te vergiftigen, waardoor Supreme Chancellor Palpatine hem naar de Dark Side of the Force kan lokken. Dit leidt vervolgens tot de vernietiging van de Republiek en de moord op veel Jedi, inclusief alle jonge Padawans, door de nieuw genoemde Darth Vader.

Het oorsprongsverhaal voor de coolste man in het Star Wars-universum biedt een hoop onnodig achtergrondverhaal. Blijkbaar wilde Han Solo zich gedragen als Tobias Beckett (Woody Harrelson) en daten met Qira (Emilia Clarke) in zijn beste jaren, wat begrijpelijk is, maar het is een beetje oogverblindend. Toch is het een vermakelijke overvalfilm die ons meer informatie geeft over het belangrijkste schip in de melkweg, de Millenium Falcon, inclusief Han die samen met haar de Kessel Run maakt in minder dan 12 parsec.

Nu we de achtergrond van Darth Vader / Anakin hebben geleerd, is het tijd om te zien hoe hij zichzelf verlost met al die kennis in de hand. Plus, nadat we Han Solo uit de klauwen van Jabba the Hutt hebben gered, zien we Luke proberen zijn vader en de keizer te verslaan, terwijl Han en Leia eraan werken om een bijna voltooide tweede Death Star te slopen. Er zijn ook teddyberen met technologie uit het stenen tijdperk die ook helpen het rijk te vernietigen.

Deze live-action Star Wars tv-serie is een groot succes geworden op Disney +, en daar is een heel kleine, schattige reden voor.

De show volgt Pedro Pascal als de titulaire Mandalorian. Hij is een revolverheld en premiejager die vijf jaar na de gebeurtenissen van Return of the Jedi zijn weg baant naar de verste uithoeken van de melkweg, ruim voor de gebeurtenissen van The Force Awakens en de oprichting van de First Order. In het tweede seizoen gaat Mando op zoek naar meer informatie over de geschiedenis van Baby Yoda. Omdat The Mandalorian zo populair is, nemen we het op in deze lijst.

Het is echter geen Star Wars-film, dus het is optioneel.

De eerste Star Wars-film die Disney maakte nadat het de franchise had gekocht, speelt zich 30 jaar na Return of the Jedi af. We zien dat er een nieuw conflict aan het ontstaan is tussen de ontluikende Republiek, geleid door Leia Organa-Skywalker en The First Order, die herrezen uit de as van het rijk. Tussen dit alles zit een jong meisje genaamd Rey die erg sterk lijkt te zijn met de Force.

Nadat hij Luke Skywalker heeft opgespoord, is Reys volgende uitdaging hem ervan te overtuigen haar te trainen. Luke is niet bereid vanwege zijn mislukkingen met Kylo Ren. Ondertussen staan de resterende troepen van de Republiek op het punt van totale vernietiging dankzij The First Order, waardoor Rey en Luke hun enige hoop zijn.

De conclusie van de Skywalker-saga is nu uit en beschikbaar op Disney Plus. De film ziet de terugkeer van keizer Palpatine als Kylo Rens The First Order en de rebellen onder leiding van Rey bereiden zich voor op een laatste confrontatie op de planeet die bekend staat als Exegol.

OK, dus hier is de in één oogopslag, spoilervrije versie van de bovenstaande bestelling:

Aflevering IV: A New Hope (1977)

Rogue One (2016)

Aflevering V: The Empire Strikes Back (1980)

Aflevering I: The Phantom Menace (1999)

Aflevering II: Attack of the Clones (2002)

Aflevering III: Revenge of the Sith (2005)

Solo (2018)

Aflevering VI: Return of the Jedi (1983)

Optioneel: The Mandalorian (2019 tot 2020)

The Mandalorian (2019 tot 2020) Aflevering VII: The Force Awakens (2015)

Aflevering VIII: The Last Jedi (2017)

Aflevering IX: The Rise of Skywalker (2019)

Als je films wilt bekijken op volgorde van de gebeurtenissen die plaatsvinden, en zo de identiteit van Lukes vader voor beginners wilt bederven, ga dan als volgt te werk:

Aflevering I: The Phantom Menace (1999)

Aflevering II: Attack of the Clones (2002)

Aflevering III: Revenge of the Sith (2005)

Solo (2018)

Rogue One (2016)

Aflevering IV: A New Hope (1977)

Aflevering V: The Empire Strikes Back (1980)

Aflevering VI: The Return of the Jedi (1983)

Aflevering VII: The Force Awakens (2015)

Aflevering VIII: The Last Jedi (2017)

Aflevering IX: The Rise of Skywalker (2019)

The Mandalorian (2019-2020)

Dit is de volgorde waarin de films in de bioscopen zijn uitgebracht. Hoewel het de draai van Lukes vader intact houdt, is de verhaallijn door elkaar gegooid. Je begint met de originelen, gaat dan naar de prequels en eindigt met de sequels. Dat is verwarrend, vooral voor kinderen die kennis maken met Star Wars.

Aflevering IV: A New Hope (1977)

Aflevering V: The Empire Strikes Back (1980)

Aflevering VI: The Return of the Jedi (1983)

Aflevering I: The Phantom Menace (1999)

Aflevering II: Attack of the Clones (2002)

Aflevering III: Revenge of the Sith (2005)

Aflevering VII: The Force Awakens (2015)

Rogue One (2016)

Aflevering VIII: The Last Jedi (2017)

Solo (2018)

Aflevering IX: The Rise of Skywalker (2019)

De "Machete Order" snijdt in feite The Phantom Menace uit je filmherhaling, omdat veel mensen die film niet leuk vinden. Het behoudt het ik ben je vader-moment. Maar het is gemaakt in 2011, dus het bevat niet de sequels en is niet langer een volledige bestelling.

Aflevering IV: A New Hope (1977)

Aflevering V: Empire Strikes Back (1980)

Aflevering II: Attack of the Clones (2002)

Aflevering III: Revenge of the Sith (2005)

Aflevering VI: Return of the Jedi (1983)

OK, hier is een bonuslijst die we nog niet hebben genoemd: de "Rinster Order" is vernoemd naar Star Wars-superfan Ernest Rinster, die hem heeft gemaakt om de Luke-vader-twist te behouden, maar hij behoudt ook The Phantom Menace. Er zijn echter geen vervolgfilms, dus we geven nog steeds de voorkeur aan onze bestelling.

Aflevering IV: A New Hope (1977)

Aflevering V: Empire Strikes Back (1980)

Aflevering I: The Phantom Menace (1999)

Aflevering II: Attack of the Clones (2002)

Aflevering III: Revenge of the Sith (2005)

Aflevering VI: Return of the Jedi (1983)

Hier is een allesomvattende volgorde - met alle films en shows uit de Star Wars-saga in chronologische volgorde. De saga begon in 1977 en sindsdien zijn er nieuwe trilogieën toegevoegd, evenals talloze spin-offs in de vorm van live-action en geanimeerde tv-shows en films. Ze zijn niet allemaal geweldig, maar als je elk stukje Star Wars (zelfs de vakantiespecial uit 1978) wilt meemaken, is dit de chronologische volgorde voor jou.

Star Wars-series en gelimiteerde specials zijn hieronder vetgedrukt.

Aflevering I: The Phantom Menace (1999)

Aflevering II: Attack of the Clones (2002)

Lego Star Wars: The Yoda Chronicles (2013 tot 2014)

Lego Star Wars: The Padawan Menace (2011)

The Clone Wars (2008 tot 2014)

Aflevering III: Revenge of the Sith (2005)

Solo (2018)

Star Wars Rebels (2014 tot 2018)

Rogue One (2016)

Star Wars: Droids (1985 tot 1986)

Aflevering IV: A New Hope

Star Wars: Holiday Special (1978)

Lego Star Wars: The Empire Strikes Out (2012)

Aflevering V: The Empire Strikes Back (1980)

Aflevering VI: The Return of the Jedi (1983)

Lego Star Wars: The Freemaker Adventures (2016 tot 2017)

Lego Star Wars: Droid Tales (2015)

Ewoks (1985 tot 1986)

The Mandalorian (2019)

Star Wars: Resistance (2018 tot heden)

Lego Star Wars: The Resistance Rises (2016)

Aflevering VII: The Force Awakens (2016)

Aflevering VIII: The Last Jedi (2017)

Aflevering IX: The Rise of Skywalker (2019)

Star Wars: Forces of Destiny (2017 tot heden)

