(Pocket-lint) - Sony heeft een teaser trailer gedeeld voor de aankomende Gran Turismo-film, die deze zomer in de bioscoop komt. Tijdens CES 2023 onthulde de studio een eerste blik op de verfilming met Archie Madekwe, Orlando Bloom en David Harbour in de hoofdrollen. Het promotiemateriaal achter de schermen bevat uiteraard beelden van een racebaan en sportwagens, maar ook clips uit de videogame.

Als je enthousiast bent over Gran Turismo, is hier alles wat je moet weten over de nieuwe film.

Gran Turismo (2023) film: Wat je moet weten

Vorig jaar kondigde Sony Pictures officieel een titel aan voor een aanstaande verfilming van het populaire Gran Turismo videospel van Kazunori Yamauchi en Polyphony Studios. Gran Turismo stond al minstens sinds 2013 op de agenda van Sony, toen The Wrap beweerde dat Fifty Shades of Grey-producenten Mike De Luca en Dana Brunetti in gesprek waren om een actiefilm gebaseerd op het spel te maken.

De nieuwe film van Sony heet Gran Turismo en wordt geregisseerd door Neill Blomkamp. Volgens Deadline, die als eerste Sony's logline met de plot van de film deelde, is de film gebaseerd op het waargebeurde verhaal van Jann Mardenborough: "De film is het ultieme wensvervullende verhaal van een tiener-Gran Turismo-speler die met zijn gamevaardigheden een reeks Nissan-wedstrijden won om een echte professionele autocoureur te worden".

Gran Turismo (2023) film: Verschijningsdatum

Theatrale releasedatum

Sony brengt Gran Turismo vanaf 11 augustus 2023 exclusief in de bioscoop.

Streaming releasedatum

Een streaming releasedatum voor Gran Turismo is nog niet bekend.

Gran Turismo (2023) film: Cast

In Gran Turismo speelt Archie Madekwe de hoofdrol als een tienergamer die de ambitie heeft om autocoureur te worden en een Nissan-wedstrijd wint. De cast bestaat verder uit David Harbour, Darren Barnet, Thomas Kretschmann, Djimon Hounsou, Orlando Bloom en zelfs Geri Horner (die je misschien beter kent als Ginger Spice). De Zuid-Afrikaanse filmmaker Neill Blomkamp regisseerde de big-budget productie. Hij is bekend van films als District 9, Elysium en Chappie. Maar het scenario is geschreven door Jason Hall en Zach Baylin. De film wordt geproduceerd door Doug Belgrad, Asad Qizilbash, Carter Swan en Dana Brunetti.

Gran Turismo (2023) film: Trailers

Regisseur Blomkamp heeft Gran Turismo een paar maanden geleden afgerond in Hongarije, en Sony is naar verluidt momenteel bezig met de postproductie, dus de teaser trailer bevat niet echt veel beelden van de aankomende film. Toch krijg je een idee van wat je kunt verwachten en een aantal mooie blikken achter de schermen. Je kunt de één minuut durende trailer hierboven bekijken.

Het is de enige trailer tot nu toe, vanaf januari 2023.

