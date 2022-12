Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Spider-Man: Into the Spider-Verse veroverde de wereld stormenderhand toen het uitkwam in 2018, met een prachtige animatiestijl en een oprecht verhaal dat menigten en critici voor zich won.

Het krijgt nu twee vervolgen, met de eerste halverwege 2023, getiteld Spider-Man: Across the Spider-Verse. Hier zijn alle belangrijke details die je moet weten, inclusief de releasedatum en alle trailers die tot nu toe zijn uitgebracht.

Spider-Man: Across the Spider-Verse releasedatum

Across the Spider-Verse is gepland om op 2 juni 2023 in de bioscoop te verschijnen, lang na de oorspronkelijk geplande datum in april 2022.

De film heeft een interessante dracht gehad - aanvankelijk werd aangekondigd dat hij in twee delen zou uitkomen, een jaar na de eerste, met als ondertitel "Deel 1" en "Deel 2", maar daar werd vervolgens van afgezien.

Het zullen nog steeds twee films zijn, maar de derde film zal zijn eigen titel hebben - Spider-Man: Beyond the Spider-Verse (uitkomend op 29 maart 2024).

Hoe te kijken naar Spider-Man: Across the Spider-Verse

Omdat het een Sony-film is en niet iets van Marvel's eigen team of iets als Netflix, kun je Across the Spider-Verse niet meteen streamen als het in de bioscoop verschijnt.

In plaats daarvan zul je waarschijnlijk moeten wachten op aankopen op aanvraag en dvd- of BluRay-releases voordat je hem gemakkelijk thuis kunt bekijken.

Zet die releasedatum dus alvast in je agenda en houd je ogen open voor aankondigingen over streaming - we zullen dit artikel bijwerken zodra er relevant nieuws is.

Spider-Man: Across the Spider-Verse trailers

We hebben al een paar trailers gehad voor Across the Spider-Verse - als eerste kregen we een uitgebreide eerste blik op de film helemaal terug in december 2021.

Vanaf dat moment was het radiostilte voor iets meer dan een jaar - totdat we eindelijk een echte trailer voor de film kregen in december 2022, die je hieronder kunt zien.

Beide trailers beginnen langzamer voordat ze uitlopen in waanzinnige beelden als we een goede blik krijgen op het multiversum van Spider-Men waar we met Miles doorheen zullen lopen.

Spider-Man: Across the Spider-Verse cast en crew

Er zijn heel wat terugkerende stemmen in Across the Spider-Verse, waaronder belangrijke castleden uit de vorige film. Een lijst van de belangrijkste castleden zie je hieronder.

Shameik Moore als Miles Morales

Hailee Steinfeld als Gwen Stacy

Oscar Isaac als Mugel O'Hara (Spider-Man 2099)

Jake Johnson als Peter B. Parker

Jessica Drew - Issa Rae

Jefferson Davis - Brian Tyree Henry

Rio Morales - Luna Lauren Velez

Daniel Kaluuya als Spider-Punk

Jason Schwartzman als The Spot

Jorma Taccone als The Vulture

De film wordt opnieuw geschreven door Phil Lord en Christopher Miller samen met Dave Callaham, en wordt geregisseerd door een trio in de vorm van Joaquim Dos Santos, Kemp Powers en Justin K. Thompson.

Spider-Man: Across the Spider-Verse verhaal

We weten dat de volgende Spider-Verse film opnieuw zal gaan over de vertakkingen van het multiversum voor Miles Morales terwijl hij een normaal leven probeert te leiden in Brooklyn.

Deze keer lijkt het erop dat hij op de universiteit zit, volwassen maar nog steeds een jongen in hart en nieren, en uit de trailers die we hebben gezien blijkt dat hij wordt opgeroepen door Gwen Stacy uit haar eigen dimensie.

Van daaruit kan van alles gebeuren, maar je kunt je voorstellen dat er een bedreiging moet worden overwonnen.

Hij zal te maken krijgen met verschillende Spider-People uit verschillende universums, waaronder Oscar Isaac's grijze Spider-Man 2099 - die wel eens een antagonist zou kunnen zijn die hij moet verslaan.

De officiële blurb van Sony luidt als volgt:

"Miles Morales keert terug voor het volgende hoofdstuk van de Oscar®-winnende Spider-Verse saga, Spider-Man: Across the Spider-Verse. Na een hereniging met Gwen Stacy, wordt Brooklyn's full-time, vriendelijke buurt Spider-Man gekatapulteerd door het Multiversum, waar hij een team van Spider-People ontmoet die belast zijn met het beschermen van het bestaan ervan. Maar wanneer de helden botsen over hoe ze een nieuwe bedreiging moeten aanpakken, komt Miles tegenover de andere Spiders te staan en moet hij herdefiniëren wat het betekent om een held te zijn, zodat hij de mensen kan redden van wie hij het meest houdt."

Geschreven door Max Freeman-Mills.