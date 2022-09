Hoe te kijken Bullet Train (2022): Wordt het al gestreamd?

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Bullet Train is een stunt vol actie die zich afspeelt op een trein vol dodelijke moordenaars. De film heeft een sterrencast, met Brad Pitt als hoofdrolspeler, en heeft deze zomer het publiek verrukt. De film bevat evenveel lachsalvo's als sensatie, en wij vonden de rit van begin tot eind geweldig.

Hier lees je hoe je Bullet Train bekijkt, inclusief of hij te streamen of te huren is. We hebben ook enkele plot details gegeven en het geheel afgemaakt met enkele trailers. Laten we aan boord klimmen.

Brad Pitt speelt de hoofdrol als een huurmoordenaar met de codenaam Ladybug, die vervloekt lijkt te zijn met een dosis pech. Na een pauze keert hij terug voor zijn eerste klus en hij is vastbesloten om dat zonder geweld of complicaties te doen.

In theorie is het een eenvoudige klus. Stap in de trein, pak de koffer en stap uit. Natuurlijk gaan de dingen niet zoals gepland, en Ladybug komt vast te zitten in een trein vol huurmoordenaars, elk met hun eigen, tegenstrijdige motieven.

De film heeft de critici verdeeld: sommigen zijn vol lof over de creativiteit, de komedie en het cartooneske geweld, terwijl anderen zeggen dat er gewoon te veel aan de hand is en dat er een gebrek aan inhoud is. Wij hebben er grondig van genoten en vonden het aanvoelen als een mashup van Murder On The Orient Express en Kill Bill.

Na een reeks vertragingen werd Bullet Train uiteindelijk uitgebracht in de bioscoop op 3 augustus 2022 in het Verenigd Koninkrijk en 5 augustus in de VS.

We hebben tegenstrijdige berichten gezien over wanneer Bullet Train naar verwachting digitaal on-demand te zien zal zijn. Sommige bronnen zeggen dat we de film al op 27 september 2022 zullen zien, met Bluray en DVD releases op 18 oktober 2022. Anderen zeggen dat november waarschijnlijker is. Hoe dan ook, we zijn er zeker van dat hij nog voor de feestdagen uitkomt.

Amazon heeft al pre-orders live voor de 4K Bluray, DVD en digitale versies.

Er is nog geen officiële datum aangekondigd voor de abonnementsgebaseerde streamingdiensten.

Wanneer Bullet Train digitaal on-demand beschikbaar is, zal hij beschikbaar zijn bij alle grote spelers, waaronder Amazon Prime Video en iTunes.

Uiteindelijk zal de film waarschijnlijk ook op Netflix te zien zijn, dankzij een deal tussen Sony Pictures en het streamingplatform. Er is nog geen officiële aankondiging geweest, maar als we mogen afgaan op de release van Sony's Uncharted, dan zal de film waarschijnlijk zes maanden na de bioscooprelease verschijnen. Als dat waar blijkt te zijn, zien we het toegevoegd in februari 2023.

De Sony en Netflix deal bepaalt dat de film 18 maanden beschikbaar moet zijn op Netflix (in de VS in ieder geval), voordat hij overgaat naar Disney+.

Pocket-lint heeft de nieuwste trailer van Bullet Train bovenaan deze pagina ingesloten. De oudere trailer van de film vind je hieronder.

Geschreven door Luke Baker.