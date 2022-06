Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Sony Pictures heeft bevestigd dat een vervolg op Ghostbusters: Afterlife gepland staat voor volgend jaar.

De film, die momenteel Ghostbusters: Afterlife 2 terwijl we wachten op een officiële naam, de film zal op tijd voor Kerstmis 2023 worden uitgebracht.

Hier is wat we er tot nu toe over weten.

Sony teaset al sinds Ghostbusters Day begin juni een vervolg op zijn smash hit van 2021.

Het officiële Ghostbusters Twitter-account onthulde dat er een nieuwe film komt onder de codenaam "Firehouse" - een verwijzing naar het hoofdkwartier van de originele Ghostbusters uit de jaren tachtig, dat ook te zien was in een eindcredits-sequentie na de nieuwste film.

"De laatste keer dat we Ecto-1 zagen, reed het terug naar Manhattan: de thuisbasis van Ghostbusters. Dat is waar ons verhaal begint. De codenaam is FIREHOUSE." -@JasonReitman, @GilKenan #GhostbustersDay pic.twitter.com/P3QRild2Vs- Ghostbusters (@Ghostbusters) June 9, 2022

Inderdaad, die sequentie geeft ons de beste hint over wat we kunnen verwachten in Afterlife 2. De New Yorkse brandweerkazerne is gekocht door voormalig 'buster Winston Zeddemore (Ernie Hudson) en heeft schijnbaar nog een actieve containment unit in de kelder. Een ramp en een goede reden voor een vervolg.

Het verhaal moet nog worden bevestigd, maar dat is net zo'n goed plot als ieder ander.

Hoe de film ook gaat heten, Ghostbusters: Afterlife 2 zal op 20 december 2023 in de bioscopen te zien zijn.

Wat streamingdiensten betreft, zal de film hoogstwaarschijnlijk ongeveer twee maanden later te huur zijn (net als de vorige film). Het is echter moeilijk om er een datum op te plakken, aangezien de vorige ommekeer deels werd beïnvloed door de pandemie die toen heerste.

Het is nog niet bekend of Paul Rudd, Finn Woolfhard of een van de andere castleden uit de vorige film - waaronder Dan Aykroyd en Bill Murray - hun rol zullen hernemen in het vervolg. Het zou ons verbazen als Ernie Hudson er niet in zit, gezien zijn betrokkenheid bij de restauratie van Ecto-1 en de brandweerkazerne waar de film zich lijkt af te spelen.

Het is bevestigd dat Jason Reitman opnieuw zal regisseren. Hij schrijft ook mee aan het scenario met Gil Kenan - ook zijn medewerker aan Afterlife.

We brengen je meer over Ghostbusters: Afterlife 2 als we het krijgen.

Geschreven door Rik Henderson.