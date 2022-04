Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Er zijn maar weinig moderne gamefranchises geweest die zo succesvol waren als Uncharted, van het debuut op PlayStation 3 tot en met de recente collectie games die is verbeterd voor PlayStation 5.

Sony vond het nodig om zijn cinematografische actiegames om te zetten in echte bioscoopzalen met de release van Uncharted in februari 2022, een film met Tom Holland en Mark Wahlberg in de hoofdrollen. Hier is alles wat je moet weten over hoe je de film kunt bekijken.

Nu Uncharted grotendeels in de bioscopen draait, heb je een hele reeks opties om de film thuis te bekijken. Het eenvoudigst is om de film alvast te bestellen op Blu-ray of DVD, voordat de discversies uitkomen op 8 mei 2022. Op dat moment wordt de film ook digitaal te huur aangeboden op verschillende platforms.

Als je niet zo lang wilt wachten, is de film vanaf 26 april 2022 digitaal te koop via Amazon Prime Video. Hij kost 13,99 pond of 19,99 dollar voor een HD-versie, en je kunt hem ook nu al pre-orderen als je wilt. Hij is vanaf die datum ook verkrijgbaar via andere platforms, als je een ander platform hebt dat je voorkeur heeft.

In Uncharted kruipt Tom Holland in de huid van de slim pratende dief Nathan Drake, die wordt gerekruteerd door een oudere oplichter, Sully (Mark Wahlberg). Hun doel is een enorm fortuin dat honderden jaren geleden door zeelui verloren is gegaan, en ze zullen de hele wereld over moeten op jacht naar lang verloren aanwijzingen. Ze worden de hele tijd achtervolgd door een slechterik, gespeeld door Antonio Banderas, en de film ziet eruit als een leuke thrill-ride die leuk en toegankelijk is voor gezinnen.

Als de film een succes wordt waar Sony op hoopt, bieden de verhalen van de games nog veel meer wendingen voor mogelijke vervolgen, dus dit zou ook het begin kunnen zijn van een nieuwe filmfranchise.

Uncharted is beoordeeld als 12 of PG-13 en duurt 1u56m.

Uncharted heeft al heel wat trailers gehad, dus we hebben er hieronder een paar voor je ingesloten om een idee te krijgen van de stijl van de film.

Uncharted - Officiële Trailer

Uncharted - officiële trailer 2

Geschreven door Max Freeman-Mills.