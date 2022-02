Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - De aankomende The Last of Us-serie van HBO wordt dit jaar niet uitgezonden.

Volgens The Hollywood Reporter, die sprak met Casey Bloys, chief content officer van HBO, wordt er nog steeds gefilmd in Calgary, Canada. Hij maakte een punt om te zeggen dat HBO nog geen uitzenddatum heeft aangekondigd, maar, zei hij, "het is geen 2022". Terwijl hij met Deadline sprak, legde hij uit dat The Last of Us "niet in 2022 wordt uitgezonden - ze zijn nog steeds aan het filmen in Canada. Ik kan me voorstellen dat je het in '23 zult zien".

Neil Druckmann, de creative director achter de gameserie, is een uitvoerend producent en co-schrijver van de show, terwijl Craig Mazin (Tsjernobyl) de rol van schrijver en uitvoerend producent op zich neemt. In de hoofdrol Pedro Pascal (The Mandalorian) als het personage van Joel en Bella Ramsey (Game of Thrones) als Ellie, terwijl Merle Dandridge haar rol als Marlene uit de games zal hernemen.

Het verhaal zou het onwaarschijnlijke duo Joel en Ellie moeten volgen terwijl ze door een post-apocalyptische VS trekken, geplaagd door zombie-achtige mutanten - de geïnfecteerde - en dodelijke menselijke bandieten. Ze is immuun voor de op planten gebaseerde ziekte die zoveel anderen heeft getroffen, dus het zou de laatste hoop van de mensheid kunnen zijn. Joel's taak is om haar uit te leveren aan de Fireflies - een militaristische groep die koste wat kost de wereld wil redden.

De show wordt geproduceerd door PlayStation Productions en Naughty Dog voor HBO. Dat betekent dat seizoen één en daarna exclusief zijn voor HBO in de VS.

Het zal waarschijnlijk worden getoond op Sky Atlantic in het VK.

Geschreven door Maggie Tillman.