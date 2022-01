Spider-Man No Way Home: hoe je het thuis kunt streamen

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Spider-Man: No Way Home - de derde Tom Holland Spider-Man-film - is enorm succesvol geweest sinds de bioscooprelease in december.

Het is een van de top 10 meest succesvolle films aller tijden en wordt ook zeer kritisch beoordeeld.

Het is je echter misschien niet gelukt om naar een theater te gaan om het zelf te zien. Of je hebt gewoon zin in een ander horloge. Hoe dan ook, hier is wanneer en hoe je de nieuwste MCU-film kunt zien vanuit het comfort van je eigen bank.

Hoewel het nog niet helemaal beschikbaar is, kunnen de digitale streaming- en schijfversies van Spider-Man: No Way Home vooraf worden besteld in de VS en het VK. Hier zijn de details over hoe en wanneer je het kunt bekijken.

Waar kun je Spider-Man: No Way Home pre-orderen in HD of SD: Amazon Prime Video

Waar kun je Spider-Man: No Way Home in 4K HDR pre-orderen: Amazon Prime Video

Hoewel we nog steeds op officiële bevestiging wachten, beweert de Amerikaanse digitale filmwinkel Vudu dat Spider-Man: No Way Home vanaf 28 februari 2022 beschikbaar zal zijn om te streamen. Het kost $ 19,99 om te pre-orderen op Prime Video, welke versie je ook kiest - UHD, HD of SD. Prijzen kunnen variëren voor andere digitale filmdiensten.

De dvd-, Blu-ray- en 4K Blu-ray Disc-versies zijn ook beschikbaar voor pre-order in de Verenigde Staten.

Waar kun je Spider-Man: No Way Home pre-orderen in HD of SD: Amazon Prime Video

Waar kun je Spider-Man: No Way Home in 4K HDR pre-orderen: Amazon Prime Video

Er is momenteel geen woord over de lanceringsdatum voor digitale streaming of Britse disc-release - het is echter meestal een week of twee na de VS (hierboven). Je kunt het vooraf bestellen voor £ 13,95 om te downloaden en te bewaren van Amazon Prime Video. Verschillende andere digitale filmdiensten bieden mogelijk ook pre-orders aan - bekijk ze voor prijzen.

De dvd-, Blu-ray- en 4K Blu-ray Disc-versies zijn nu ook beschikbaar voor pre-order .

Net als zijn meest recente voorgangers, maakt Spider-Man: No Way Home deel uit van het Marvel Cinematic Universe, maar is gemaakt door Sony in plaats van Disney, dus we zullen het waarschijnlijk niet snel op Disney+ zien.

Inderdaad, bijna alle Spider-Man-films van Sony zijn momenteel te vinden op Netflix (tenminste in het VK). Sony heeft momenteel ook een streaming-exclusiviteitsovereenkomst met Starz in de VS, dus het zal daar vrijwel zeker verschijnen na de betaalde streaming-run.

Het is echter niet allemaal slecht nieuws. Sony en Disney hebben een deal getekend om de Spider-Man-films uiteindelijk naar Disney+ te migreren, maar dat zal in ieder geval pas in 2023 van kracht worden.

Het is moeilijk om over Spider-Man: No Way Home te schrijven zonder enkele belangrijke plotspoilers te onthullen, dus dat zullen we niet doen.

Tom Holland speelt opnieuw Peter Parker/Spider-Man, terwijl Zendaya en Jacob Batalon terugkeren als respectievelijk MJ en Ned. Benedict Cumberbatch te gast als Doctor Strange.

De nieuwste trailer zie je hieronder...

Het is ook de moeite waard om eerst de Loki TV-serie op Disney+ te kijken. Sommige thema's kunnen al dan niet relevant zijn - knipoog, knipoog.

Geschreven door Rik Henderson.