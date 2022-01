Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - De nieuwste Ghostbusters-film is nu beschikbaar om thuis te bekijken, gestreamd via Amazon Prime Video en andere digitale filmdiensten in de VS.

Ghostbusters: Afterlife zal binnenkort ook beschikbaar zijn in het VK.

Hier leest u hoe u de film kunt bestellen/pre-orderen om vanuit uw luie stoel te bekijken.

Het tweede echte vervolg op Ghostbusters (met korting op de leuke maar gebrekkige 2016-reboot) is nu beschikbaar om digitaal te kopen in de VS, met een Britse release op handen. Hier zijn de details over hoe en wanneer je het kunt bekijken.

Waar te koop Ghostbusters: Afterlife in HD of SD: Amazon Prime Video

Waar te koop Ghostbusters: Afterlife in 4K HDR: Amazon Prime Video

Ghostbusters: Afterlife kan nu in de VS worden gekocht als digitale download of stream. Het kost $ 19,99 op Prime Video, welke versie je ook kiest - UHD, HD of SD. Prijzen kunnen variëren voor andere digitale filmdiensten.

De dvd-, Blu-ray- en 4K Blu-ray disc-versies zijn vanaf 1 februari 2022 in de Verenigde Staten verkrijgbaar.

Waar Ghostbusters: Afterlife vooraf te bestellen in HD of SD: Amazon Prime Video

Waar Ghostbusters: Afterlife in 4K HDR te pre-orderen: Amazon Prime Video

Ghostbusters: Afterlife is vanaf 10 januari 2022 digitaal te koop in het VK. Je kunt het nu vooraf bestellen bij verschillende digitale filmservices, om te downloaden en vanaf die datum te bewaren.

De dvd-, Blu-ray- en 4K Blu-ray Disc-versies zullen een dag eerder beschikbaar zijn dan de VS - op 31 januari 2022. Nogmaals, ze zijn nu ook beschikbaar voor pre-order .

De nieuwste Ghostbusters-film is pas onlangs in de bioscoop verschenen.

In de hoofdrollen Paul Rudd, Carrie Coon en Finn Wolfhard van Stranger Things, terwijl veel van de originele Ghostbusters-cast ook verschijnt. Helaas niet Harold Ramis (Egon), want hij stierf in 2014.

Afterlife speelt zich 32 jaar na de gebeurtenissen van Ghostbusters 2 af en richt zich op de kleinkinderen van Ramis' Egon Spengler - Callie, Trevor en Phoebe.

De nieuwste trailer zie je hieronder...