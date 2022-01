Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Sony onthult op CES 2022 in Las Vegas de gebruikelijke vernieuwingen van zijn verschillende productreeksen. Maar dit jaar heeft hij iets nieuws in petto: de Bravia Cam. Het is een videocamera die wordt geleverd met zijn hoogwaardige tv's, zoals de nieuwe QD-LED A95K . Het wordt ook apart verkocht.

Dus, wat is het doel van het hebben van een videocamera voor je tv? Om te videobellen natuurlijk. De Bravia Cam is gebouwd voor het pandemische tijdperk en stelt je in staat om letterlijk vanuit je luie stoel deel te nemen aan vergaderingen. Als dat je weinig interesseert, kun je misschien genieten van een van de vele andere trucs van de Bravia Cam. Hiermee kunt u bijvoorbeeld 2022 Sony-tv's met gebaren bedienen.

Zet je tv uit, pauzeer je film, zet het volume hoger door je eerste te sluiten of met je hand door de kamer te zwaaien. Heel Kinect-achtig, toch?

Wanneer uw Bravia Cam is aangesloten, kunt u uw Sony TV ook instellen om een nabijheidswaarschuwing weer te geven als hij detecteert dat iemand zich te dicht bij het scherm bevindt. Ben je het zat om tegen je kinderen te zeggen dat ze niet zo dicht bij de tv mogen zitten? Welnu, nu wordt het hele scherm zwart als ze niet weggaan. De camera biedt ook "kijkafstandscompensatie" die de helderheid en stem aanpast op basis van hoe ver je van de tv verwijderd bent.

Ten slotte wordt je Bravia-tv gedimd als de Bravia Cam merkt dat je de kamer hebt verlaten.

Sony

In eerste instantie zal de Bravia Cam alleen beschikbaar zijn voor videochatten, maar Sony zei dat een firmware-update alle andere functies zal toevoegen.

U kunt de camera en de ingebouwde microfoon fysiek uitschakelen. Sony zei dat de microfoon niet altijd luistert en dat er geen privégegevens worden opgeslagen op de camera, de tv of de servers van Sony. Je kunt zelfs de gegevens van de camera wissen via de instellingen van je tv.

De Sony Bravia Cam wordt gebundeld met geselecteerde modellen Bravia TV, waaronder de nieuwe Z9K Mini LED- en A95K QD-OLED-sets. Het zal afzonderlijk verkrijgbaar zijn voor de tv's uit de A90K-, A80K-, X95K-, X90K-, X85K- en X980K-serie. De prijzen worden later in 2022 bekendgemaakt, dichter bij de release.