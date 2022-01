Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Sony heeft zijn tv-serie voor 2022 onthuld op CES, waarmee het de eerste keer is dat je een QD-OLED in een echte winkel kunt kopen, wat een kleine stap voorwaarts betekent voor consumenten-tv's.

Een interessant nieuw vlaggenschip in de Bravia-reeks is de Bravia XR A95K, die gebruik maakt van dat nieuwe type quantum dot-OLED-scherm, in 65-inch of 55-inch versies en in beide gevallen een 4K-resolutie.

De belangrijkste voordelen van QD-OLED in vergelijking met standaard OLED-schermen zijn verbeterde helderheid en levendigheid van kleuren, maar het is niet zo'n seismische kloof als die gepresenteerd door nieuwe Mini LED- schermen, gebaseerd op vertoningen tot nu toe (waarvan er zijn geweest Enkele).

Als Mini LED jouw tas is en je veel geld hebt, zal de nieuwe X95K 4K Mini LED interessant zijn, samen met andere nieuwe opties die Sony ook laat zien als onderdeel van deze onthulling.

Nieuwe standaardontwerpen voor verschillende van de aangekondigde tv's maken het gemakkelijker om ervoor te zorgen dat een soundbar eronder past als je er een hebt, of om ze vlak tegen een muur te krijgen, terwijl er ook geweldige functies zijn voor PS5-gamers in de hele line-up van 4K-opties.

Ze zijn uitgerust met verversingsfrequenties van 120 Hz, automatische HDR-toontoewijzing voor de PlayStation 5 , een automatische modus met lage latentie en hebben standaard een variabele verversingssnelheid (VRR). Het is de moeite waard om erop te wijzen dat de PS5 zelf nog geen VRR ondersteunt, maar we zijn niet de enigen die aannemen dat dit op een gegeven moment wel zal gebeuren.

De schermen draaien allemaal op Google TV, net als in de afgelopen jaren, en hebben een enorm scala aan beeldinstellingen en tovenarij om theoretisch ideale kijkervaringen te bieden - je kunt meer te weten komen in Sony's eigen gigantische aankondiging .

Voor nu zullen we moeten wachten om de prijzen en inderdaad de releasedatums voor al deze tv's te weten te komen, maar op het eerste gezicht lijken ze een mooie stap voorwaarts, vooral voor degenen onder ons die veel gebruik maken van onze PS5's.