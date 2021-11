Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - De nieuwste Venom-film, Let There Be Carnage, is nu te koop op Amazon Prime Video voor $ 19,99 in de VS.

Je kunt Let There Be Carnage digitaal kopen van andere grote streamingplatforms, waaronder Google Play Movies en Vudu . Van welke optie u ook wilt streamen, houd er rekening mee dat u de film koopt.

Let There Be Carnage is pas vanaf 14 december 2021 te huur.

Tom Hardy keert terug in Let There Be Carnage als gastheer voor symbiont Venom - dit keer naast Woody Harrelson. Je kunt hierboven een trailer van de blockbuster bekijken. In het zevende bioscoopweekend staat het op het punt $ 200 miljoen aan binnenlandse brutowinst te bereiken, waarmee het net onder de $ 213 miljoen komt die de eerste Venom in 2018 opbracht. In het buitenland heeft de film $ 227 miljoen opgebracht om het weekend in te gaan voor een totaal van $ 426 miljoen wereldwijd.

Houd er rekening mee dat de Venom-films worden beschouwd als uitlopers van Spider-Verse.

Het vervolg heeft met name ook een scène met eindcredits, wat bevestigt dat de Venom-films (SPOILER ALERT) ook plaatsvinden in het Marvel Cinematic Universe. De scène toont Tom Hollands Spider-Man op een tv-scherm nadat zijn identiteit is onthuld aan het einde van Spider-Man: Far From Home. Hollands Spider-Man films zijn coproducties van Sony en Marvel.

Zie de handleidingen van Pocket-lint voor meer informatie over Let There Be Carnage, inclusief wanneer je het kunt bekijken in de tijdlijnen van Spider-Man en Marvel: