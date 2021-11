Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Sony heeft een tweede trailer vrijgegeven voor Spider-Man: No Way Home.

De nieuwe trailer, die volgt op een teaser-trailer van augustus , is ongeveer een maand voor de première van No Way Home in de bioscoop gearriveerd.

Het onthult dat de film verder zal gaan waar Far From Home was gebleven. We zien Peter Parker worstelen met het onthullen van zijn geheime identiteit aan de wereld. Hij zoekt hulp bij Doctor Strange (Benedict Cumberbatch), maar er gaat iets mis, en multiversum chaos lijkt een directe weerslag te zijn.

Schurken uit eerdere Spider-Man-franchises van Sony — waaronder Spider-Mans Green Goblin (gespeeld door Willem Dafoe), Spider-Man 2s Doctor Octopus (gespeeld door Alfred Molina) en The Amazing Spider-Man 2s Electro (gespeeld door Jamie Foxx) - komen allemaal aankloppen met een blikje pesticide voor Spidey.

Tom Holland herneemt zijn rol als Spider-Man voor de derde keer. Zendaya herneemt ook haar rol als MJ, Jacob Batalon is terug als Ned Leeds, Marisa Tomei is tante May en Jon Favreau keert terug als Happy Hogan. Jon Watts regisseert ook zijn derde deel in de Holland-serie.

Spider-Man: No Way Home is een coproductie van Sony Pictures en Marvel Studios. Het komt exclusief in de Amerikaanse bioscopen op 17 december 2021.

Om te zien waar No Way Home in de tijdlijn van Spider-Man past, zie de handleiding van Pocket-lint hier . We hebben het hier ook verwerkt in de tijdlijn van het Marvel Cinematic Universe .