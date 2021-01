De nieuwste Bravia XR-tvs van Sony zijn ontworpen om beter na te bootsen wat u ziet en hoort

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Vooruitlopend op CES 2021 heeft Sony zijn belangrijkste reeks nieuwe tvs voor de show onthuld. Het Bravia XR-assortiment omvat zowel 4K- als 8K-sets voor zowel LED- als OLED-schermtypen. Het assortiment bestaat uit de Master Series Z9J 8K LED, Master Series A90J en A80J OLED en X95J en X90J 4K LED.

Ze zijn allemaal gebaseerd op Google TV en hebben een voorgeladen service genaamd Bravia Core, waar sommige Sony-films - inclusief IMAX-verbeterde titels - beschikbaar zijn om te streamen in wat Sony zegt dat verliesvrije Ultra HD Blu-ray-equivalente kwaliteit is.

De beeldverwerking heeft een boost gekregen met de nieuwe Cognitive Processor XR die gebruikmaakt van cognitieve intelligentie om de manier te repliceren waarop het menselijk brein een beeld verwerkt door naar het hele beeld te kijken en gebieden te identificeren die moeten worden bewerkt, zoals een gezicht van dichtbij. omhoog geschoten. Sony is van mening dat dit in het voordeel is ten opzichte van traditionele AI-verwerking.

Dit is blijkbaar het voordeligst voor 8K-tvs omdat de processor zich kan concentreren op het opschalen van 4K- en HD-content op de gebieden die er echt toe doen.

Alle Bravia XR-tvs hebben HDMI 2.1 zoals je zou verwachten, handsfree bediening via Google Assistant (en Google Assistant plus Amazon Alexa slimme luidsprekers). En naast IMAX Enhanced, is er ook ondersteuning voor de Netflix-gekalibreerde modus.

Sony kondigde ook twee nieuwe niet-XR-tv-modellen aan, de X85J 4K LED-tv beschikbaar in formaten van 85 tot 43 inch en de X81J 75-inch en X80J 4K LED-tvs in de maten 65-43 inch.

Geschreven door Dan Grabham.