(Pocket-lint) - Je weet wat ze zeggen: ga groot of ga naar huis. Nou, nu kun je inderdaad heel groot worden met een geweldige Sony 4K Black Friday TV-deal.

De Sony X750H is een 75-inch monster dat 40% van de vraagprijs voor deze Black Friday heeft verlaagd - waardoor de vraagprijs via de Amazon-deal op een oogwenk $ 898 wordt gebracht .

Dat is meer dan $ 600 korting op de oorspronkelijke vraagprijs - een enorme korting als je bedenkt dat de X750H een LED-model uit 2020 is, met veel van de nieuwste en beste functies van Sony. Wie had gedacht dat je zon enorm scherm zou kunnen krijgen voor zon slimme prijs?

Dit is natuurlijk een slimme set, compleet met Android TV die dingen achter de schermen uitvoert, zodat je snel toegang hebt tot apps voor al je inhaalbehoeften.

De HDMI-poorten ondersteunen 4K-resolutie tot 60 Hz, wat geweldig is voor de nieuwste inhoud - maar houd er rekening mee dat je geen toekomstbestendige 120 Hz hebt waar sommige gamers naar op zoek zullen zijn.

Geschreven door Jason Denwood. Bewerken door Mike Lowe.