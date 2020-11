Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Het is die tijd van het jaar waarin het deals, deals, deals zijn - ja, Black Friday is hier - en er is een geweldige Sony 4K TV-deal beschikbaar.

De Bravia KD55XH81 is de 55-inch versie van de LED-tv-serie van het Japanse bedrijf. Dus hoewel het zwarten niet overwint zoals een OLED zou kunnen, betekent dat LED-randverlichtingssysteem een grote helderheid.

Het is nu slechts £ 699 - dat is 30% korting op de gebruikelijke vraagprijs en een besparing van £ 300. Dat is nogal een deal.

squirrel_widget_3696362

De set is verkrijgbaar in andere maten, maar het is het 55-inch model dat de mooiste korting heeft.

Als je op die 4K Ultra-HD-ervaring hebt gewacht maar nog niet hebt gebeten, is dit een goed moment om dat te doen. Niet alleen wordt veel Netflix- en Amazon-content gestreamd in 4K-resolutie en HDR (hoog dynamisch bereik), maar het is ook tijd voor next-gen consoles - de PS5 en Xbox Series X - om te schitteren.

Als je iets kleiner, groter of liefhebber wilt dan hebben we deze Black Friday de beste Britse en Amerikaanse deals voor tellies verzameld - ga dan naar onze speciale dealspagina , die we in de aanloop zullen blijven updaten tot de grote dag voor 2020.

Geschreven door Jason Denwood. Bewerken door Mike Lowe.