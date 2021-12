Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Nu CES 2022 komende januari terugkeert naar Las Vegas, zal Sony de dag ervoor opnieuw een echte persconferentie houden op zijn showstand.

Als je Vegas echter niet kunt halen, kun je het ook live online bekijken.

Hier is waar en hoe, plus een paar dingen die we zouden kunnen verwachten.

Sony's persconferentie op CES 2022 wordt op 4 januari om 17.00 uur PST (lokale tijd) gehouden in de stand van Sony. Dit zijn de starttijden voor verschillende tijdzones:

Amerikaanse westkust: 17.00 uur PST

Amerikaanse oostkust: 20.00 uur EST

VK: 01:00 GMT

Europa: 02.00 uur CET

Japan: 10.00 uur JST

Australië (Sydney): 12.00 uur AEDT

We hopen het hier dichter bij de tijd te organiseren.

Als alternatief zal het beschikbaar zijn om te bekijken op Sony's speciale CES 2022-webpagina , die ook dichter bij de start live zal gaan.

Hoewel we nog geen heads-up hebben gehad over specifieke producten, kondigt Sony traditioneel nieuwe televisies aan tijdens CES, dus we verwachten hetzelfde opnieuw.

Inderdaad, het officiële Sony UK Twitter-account heeft precies daarvoor een teaser gepost. Het introduceert wat het de "Bravia XR"-reeks noemt.

We verwachten ook enkele geluidssystemen, koptelefoons en een beetje een lied en dans over het succes van de PlayStation 5 sinds de lancering eind 2020. Hopelijk komt er nieuws over hoe het bedrijf van plan is meer op de markt te brengen en de voorraad op te lossen. problemen.

Er zullen meer dan waarschijnlijk een aantal enigszins off-the-wall concepten zijn waar Sony ook aan werkt.

We zullen updaten wanneer we iets meer concreets horen.