Heeft Sonos plannen voor een tv-streaming-app?

(Pocket-lint) - Sonos is schijnbaar software-ingenieurs aan het werven om aan een "Home Theater OS"-project te werken, waardoor sommigen denken dat het de mogelijkheid onderzoekt om zijn diensten uit te breiden naar televisies.

Het luidsprekertechnologiebedrijf plaatste talloze vacatures voor senior ontwikkelingspersoneel om te werken aan projecten voor apparaten, waaronder tv's.

Of dit betekent dat Sonos van plan is om Smart TV-apps uit te brengen voor bijvoorbeeld Android TV of andere besturingssystemen van fabrikanten om zijn luidsprekersystemen te bedienen , of dat het van plan is om zijn eigen streamingdienst(en) aan te bieden, is nog niet duidelijk.

Anonieme bronnen vertelden Protocol echter dat het al lang ambities koestert om een grotere rol te spelen in tv-streaming.

Sonos is al vele jaren actief op de homecinema-/theatermarkt, met de mogelijkheid om zijn individuele luidsprekers en subwoofers te koppelen aan een 5.1-configuratie en heeft recenter volwaardige soundbars in zijn assortiment geïntroduceerd, waaronder de Dolby Atmos -ondersteunende Sonos Arc .

Gezien de vacatures een "UX Lead - Next Generation Home Theatre Experience" bevatten, met de opdracht om op "apparaatoppervlakken (mobiel, televisie, tablet en HW-afstandsbediening) te werken om een next-generation content delivery-ervaring te leveren", lijkt het erop zou binnenkort ook op uw tv kunnen verschijnen.

Geschreven door Rik Henderson.